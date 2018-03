17./18.3.: Wiener SPÖ-Rathausklub schärft in Rust "rote Positionen"

Klubtagung der SPÖ steht unter dem Motto "Neue Wege. Klare Ziele."

Wien (OTS/SPW-K) - In der kommenden Woche findet in der burgenländischen Freistadt Rust wieder die Arbeitstagung des Wiener SPÖ-Rathausklubs statt. Zwei Tage lang werden das Klubpräsidium, die sozialdemokratischen Mitglieder des Wiener Gemeinderats, Landtags und Stadtsenats sowie die SPÖ-BezirksvorsteherInnen und -StellvertreterInnen über die anstehenden Herausforderungen für die Stadt beraten, Lösungen erarbeiten und Zukunftsprojekte präsentieren. "In einer Koalition ist es von grundlegender Bedeutung, die Ziele und Positionen der Sozialdemokratie unter den veränderten Rahmenbedingungen klar zu definieren und nicht aus den Augen zu verlieren", betont SP-Klubobmann Rudi Schicker.

Die Tagung beginnt am Donnerstag, 17. März, um 9:30 Uhr mit den Reden von Bundeskanzler Werner Faymann und Wiens Bürgermeister Michael Häupl. Am Donnerstagnachmittag wird Vizebürgermeisterin Renate Brauner ihre Initiativen und Maßnahmen für den "aktiven Kampf gegen die Krise" erläutern. "In Rust werden wir gerade im Budgetbereich klar formulieren wo unsere Prioritäten liegen, was geht und was nicht. Sich aus einer Krise herauszuinvestieren ist eine Notwendigkeit, aber gleichzeitig müssen wir auch an Konsolidierung denken, um die sozialdemokratischen Handlungsspielräume in der Politik zu bewahren", so der SP-Klubchef.

Im Anschluss daran wird der Themenblock "Das soziale Wien" mit Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig folgen. Dem "Zusammenleben in Wien" widmen sich am Ende des ersten Tages Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger und Umweltstadträtin Ulli Sima. Abgeschlossen wird die Beitragsreihe der SP-Stadtregierungsmitglieder am Freitagvormittag durch das Thema "Bildung, Wissenschaft und Technologie". Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch, Kultur- und Wissenschaftsstadtrat Andreas Mailath-Pokorny sowie Finanzstadträtin Renate Brauner werden dabei die nächsten Schritte der "Wissensstadt Wien" präsentieren.

Internationale Podiumsdiskussion zu "Rot-Grünen Wegen"

Ein zusätzlicher Höhepunkt ist in diesem Jahr die für Freitagvormittag, um 9 Uhr angesetzte Podiumsdiskussion "Rot-Grüne Wege". Eine hochkarätig besetzte Runde internationaler Gäste, aus Städten und Regionen in denen es eine Regierungszusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Grünen gibt oder gab, wird über ihre jeweiligen Erfahrungen berichten.

Es diskutieren Wiens Bürgermeister Michael Häupl, Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden, die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, SPD-Stadträtin Claudia Tausend aus München sowie Freddy Thielemans, Bürgermeister von Brüssel.

"Mit unserem Koalitionspartner sind wir eine zukunftsweisende Zusammenarbeit eingegangen, mit der wir für die Menschen in Wien wirtschaftlichen Erfolg mit sozialen und ökologischen Zielen verbinden wollen. Aber es muss ebenso unser Anspruch sein, jene Wienerinnen und Wiener, die uns im vergangenen Herbst nicht unterstützt haben, wieder für die Sozialdemokratie zu gewinnen und das absolute Vertrauen der Wienerinnen und Wiener zu erreichen", erklärt Schicker abschließend.

