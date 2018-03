Mitterlehner: Export-Schwung in mehr Wachstum und Arbeitsplätze umsetzen

Wirtschaftsminister zur Exportbilanz 2010: Ziele um mehr als neun Milliarden Euro übertroffen - Künftig noch mehr KMU zu Exportbetrieben machen - Neue Zukunftsmärkte erobern

Wien (OTS/BMWFJ) - "Die heute veröffentlichte Exportbilanz der Statistik Austria stellt den österreichischen Unternehmen ein hervorragendes Zeugnis aus. Der Export ist mehr denn je ein Wachstumstreiber, den wir mit unserer Internationalisierungs-Offensive gezielt unterstützt haben", freut sich Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner über den Anstieg der Ausfuhren um 16,5 Prozent auf 109,2 Milliarden Euro. "Damit haben wir unser Exportziel für 2010 um mehr als neun Milliarden Euro übertroffen. Jetzt geht es darum, diesen Schwung in mehr Wachstum und Arbeitsplätze umzusetzen. Dann können wir beim Exportvolumen vielleicht schon heuer wieder das Vor-Krisen-Niveau erreichen", betont Mitterlehner.

Im Zuge der Neuausrichtung der Internationalisierung-Offensive will Mitterlehner noch stärker als bisher die Erschließung neuer Zukunftsmärkte außerhalb der Europäischen Union forcieren. "Wir wollen noch stärker in jenen Ländern präsent sein, die im weltweiten Vergleich am stärksten wachsen. Gleichzeitig können wir durch eine Diversifizierung der Zielländer unabhängiger von Krisen in einzelnen Weltregionen werden", so Mitterlehner. Wie groß die Chancen dieser Strategie sind, zeigt das Beispiel China, wohin die Exporte im Vorjahr um fast 40 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro gestiegen sind. Zudem hat China im Vorjahr erstmals die USA als wichtigsten Überseehandelspartner Österreichs überholt.

Darüber hinaus will Mitterlehner künftig noch mehr kleine und mittlere Unternehmen zu Exportbetrieben machen. "Wir wollen den Schritt von der Exportwilligkeit zur Exportfähigkeit durch gezielte Coachings und Marktsondierungsreisen erleichtern", bekräftigt Mitterlehner.

