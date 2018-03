Haubi's und Kornspitz(R) bringen Top-Biathleten ins Haubiversum!

Einladung zur Autogrammstunde und Pressetermin mit Tobias und Julian Eberhard

Wien (OTS) - Kornspitz(R)-gestärkt geht die österreichische Biathlon-Nationalmannschaft seit dieser Saison an den Start. Diese Partnerschaft passt punktgenau, denn eine ausgewogene Ernährung mit Brot und Gebäck ist beim Sport ebenso wie in Schule, Freizeit und Beruf die Basis für Spitzenleistungen.

Bei beiden Terminen stehen Ihnen Julian und Tobias Eberhard sowie Haubi's Geschäftsführer Anton Haubenberger jun. für Interviews und Fotos zur Verfügung.

Haubi's und das Markengebäck Kornspitz(R) laden Sie anlässlich einer

Autogrammstunde zum Pressetermin



mit den Biathlon-Stars Julian und Tobias Eberhard am 22. März 2011

um 14.00 Uhr in das Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen herzlich ein.



Autogrammstunde mit den Biathlon-Stars Julian und Tobias Eberhard



am 22. März 2011 um 14.30 Uhr im Haubiversum Kaiserstraße 8, 3252

Petzenkirchen



Datum: 22.3.2011, um 14:00 Uhr



Ort:

Haubiversum

Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen





Rückfragen & Kontakt:

Harald Affengruber

Dipl. Werbefachmann

PR- & Kommunikationsmanagement

Haubi's - Anton Haubenberger GesmbH

Wiener Straße 45 | 3252 Petzenkirchen

Tel. +43 74 16/503-268 | Mobil: +43 664/ 521 36 39

harald.affengruber @ haubis.at

www.haubis.at| http://www.facebook.com/haubis