Export: Statistik Austria bestätigt WKÖ-Prognose

Leitl: Erwartung von einem 100 Milliarden-Euro Ausfuhrvolumen wurden übertroffen - Exporte legten 2010 um 16,5% auf 109 Mrd. Euro zu

Wien (OTS/PWK171) - "Die heute, Freitag, von der Statistik

Austria veröffentlichten Außenhandelszahlen für das Gesamtjahr 2010 bestätigen eindrucksvoll unsere bereits vor einem Jahr getroffenen Prognosen, dass die österreichischen Exportunternehmen nach dem Krisenjahr 2009 im Jahr 2010 wieder ordentlich durchstarten und ein Ausfuhrvolumen von mindestens 100 Milliarden Euro erwirtschaften würden", freut sich Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl denn die österreichischen Exporte legten im Vorjahr um 16,5% auf 109,2 Mrd. Euro. Die Importe stiegen 2010 um 16,3% auf 113,5 Mrd. Euro. Nach einem verhaltenen Start zu Beginn des Jahres 2010, gewannen die Exporte im Jahresverlauf immer mehr an Dynamik. Der stärkste Exportmonat war der August 2010 mit einem Ausfuhrplus von 28,8% gegenüber dem August 2009.

Für 2011 erwartet Leitl eine Fortsetzung des Export-getriebenen Aufschwungs der österreichischen Wirtschaft. So könne es heuer gelingen den bisherigen Rekordwert bei den Ausfuhren von 117,5 Mrd. Euro Exportvolumrn aus dem Jahr 2008 sogar noch zu übertreffen. Leitl: "Unsere Prognose: Die Exporte werden 2011 um rund 10% zulegen. 2012 erwarten wir ein Exportplus von 9%." 2009 waren 38.000 Unternehmen im Export tätig. Mit Hilfe der Exportfördermaßnahmen der Außenwirtschaft Österreich (AWO) der WKÖ waren es 2010 bereits 40.000 Exporteure. 2011 sollen weitere 2.000 dazu kommen.

Ausschlaggebend für die tolle Exportperformance der 40.000 österreichischen Exportunternehmen im Jahr 2010 waren die stark gestiegenen Ausfuhren nach Deutschland (+18%), Österreichs wichtigstem Außenhandelspartner. Aber auch in die übrigen zehn wichtigsten österreichischen Exportzielmärkte waren durch die Bank gute Zuwächse zu verzeichnen: Italien (+12,7%), Schweiz (+19,6%), USA (+22,9%), Frankreich (+22,7%), Tschechische Republik (+19,7%), Ungarn (+14,2%), Großbritannien (+15,1%), China (+39,7%), Polen (+11,8%) und Russland (+21,6%). Insgesamt werden rund 70% des österreichischen Handelsvolumens mit EU-Staaten abgewickelt. "Die Ganzjahreszahlen zum Außenhandel bestätigen jedoch auch unsere Strategie, die Exportfördermaßnahmen neben den europäischen Nachbarmärkten verstärkt auf Fernmärkte in Übersee zu konzentrieren", so Leitl. Die österreichischen Ausfuhren nach Gesamt-Asien stiegen um überdurchschnittliche 19,5%, nach Amerika um 25,8% und in die GUS-Staaten um 22,6% zu.

Leitl: "Nach dem "Export-Seuchenjahr 2009" mit einem Rückgang der Ausfuhren um minus 20%, gelang 2010 die Trendwende und die österreichische Exportwirtschaft ist wieder zum 'running horse' unserer Wirtschaftsleistung und unseres Wohlstandes geworden." Zuwächse im Warenverkehr und ein stabiler Handel mit Dienstleistungen haben im Vorjahr für eine deutliche Erholung der heimischen Außenwirtschaft und einen insgesamt beflügelten Wirtschaftsaufschwung in Österreich gesorgt. "Unsere Devise, 'Nicht jammern, sondern handeln', hat sich ausgezahlt. Denn ein Grund für die wieder erstarkende Exportwirtschaft ist das Exportförderprogramm der Außenwirtschaft Österreich (AWO) der WKÖ, unterstützt von der gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium umgesetzten Internationalisierungsoffensive 'go international'", so Leitl. (BS)

