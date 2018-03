Kulturgut Kellergasse richtig renovieren

Vortrag über Sanierung von Weinkeller und Presshaus am 19. März

St. Pölten (OTS/NLK) - Kellergassen, Vorkappeln, Presshäuser und Weinkeller gehören zum Wahrzeichen unserer Kulturlandschaft in Niederösterreich. Um diese zu erhalten und richtig zu sanieren, bietet Architekt Helmut Leierer das Seminar "Zukunft Kellergasse -Renovieren, aber richtig" am Samstag, 19. März, ab 14 Uhr in der Gemeinde Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn) in der Kellergasse an. Treffpunkt für die Teilnehmer ist das Gemeindeamt Alberndorf in der Hauptstraße 97.

"In den nächsten Wochen beginnen wieder einige Liebhaber ihrer Kellergasse, ihre 'Kulturgut Weinkeller' zu renovieren und zu verschönern. Zeitgerecht dafür erhalten interessierte Kellerbesitzer und Handwerker professionelle und praktische Tipps", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf.

Mit vielen Bild- und Praxisbeispielen werden bei dem Seminar u. a. Fragen zur Verwendung der richtigen Materialien und der korrekten Behandlung des Außenputzes, der Holzoberflächen, der Eisenteile etc. behandelt. Bei einer Führung durch die Kellergasse erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschauliche Beispiele vor Ort, welche Fehler unbedingt zu vermeiden sind und worauf besonders zu achten ist. Abschließend können Fragen und praktische Details mit den Experten diskutiert werden.

Erste Schritte zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Kellergassen wurden im westlichen Weinviertel bereits gesetzt. In den nächsten zwei Jahren investieren bis zu 160 Kellerbesitzer in 12 Kellergassen der Region in die Revitalisierung ihrer Presshäuser und können so von den Fördermöglichkeiten des Landes Niederösterreich und der Europäischen Union profitieren. Interessierte können sich für das Seminar im Leader-Regionsbüro im Regionalen Innovationszentrum (RIZ) in Hollabrunn unter der Telefonnummer 02952/302 60-5850, e-mail office @ leader.co.at, anmelden.

