Wien (OTS) - Angesichts der vielfältigen Herausforderungen im heimischen Schul- und Bildungsbereich hat der Katholische Familienverband Österreichs ein neues, "etwas anderes" Bildungsprogramm erarbeitet, zu dessen Vorstellung wir die Vertreter/innen der Medien recht herzlich einladen!

Gesprächspartner:

Sieglinde GUSERL, Leiterin des KFÖ-Arbeitskreises "Schule und Bildung"

Mag. Mechtild LANG, Diözesanvorsitzende des Wiener Familienverbandes

Prof. Dr. Clemens STEINDL, KFÖ-Präsident

Mit dem neuen Programm "Bildung JETZT!" will Österreichs größte und parteiunabhängige Familienorganisation dem von der Politik ausgerufenen und ins Stocken geratenen "Bildungsjahr 2011" einen konstruktiven Impuls geben.

Warum ist das Bildungsprogramm des KFÖ anders? Der Katholische Familienverband denkt sein Bildungskonzept vom Ergebnis her und beschreibt dazu seine Forderungen. "Bildung JETZT!" ist keine Reaktion auf die Tagespolitik, sondern geht auf die fundamentalen Fragen im Schulbereich ein. Nicht die Organisationsformen, sondern die Inhalte sind entscheidend. Ziel ist die bestmögliche Förderung und Forderung der Schülerinnen und Schüler sowie die Qualitätssicherung und -verbesserung an den Schulen. Daher fordert der KFÖ, dessen Experten seit Jahrzehnten die Schulpolitik mitgestalten, ua. eine gerechte Verteilung der Ressourcen für alle Schulen. Das Programm ist so konzipiert, dass es den Bildungsweg vom Kindergarten bis zum Schulabschluss umfasst und sowohl Eltern, Kinder als auch Pädagogen einbindet.

15.3.: Katholischer Familienverband präsentiert Bildungsprogramm

"Bildung JETZT!"



Datum: 15.3.2011, um 10:30 Uhr



Ort:

Katholischer Familienverband Österreichs Mezzanin

Spiegelgasse 3, 1010 Wien





