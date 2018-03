Pressegespräch: Mobilfunkbranche sorgt für mehr und bessere Kostensicherheit bei mobilen Datendiensten

Unterzeichnung des entsprechenden Branchenkodex' durch die CEOs der vier großen Mobilfunkanbieter in Österreich am Montag, 14. März 2011, 10 Uhr, WKÖ

Wien (OTS/PWK170) - Die Mobilfunkanbieter in Österreich haben

einen Branchenkodex erarbeitet, in dem sie sich verpflichten, ihren Kunden noch bessere Kontrollmöglichkeiten bei der Nutzung mobiler Datendienste zur Verfügung zu stellen. Dieser wird in der WKÖ von den CEOs der vier großen Mobilfunkanbieter unterzeichnet werden.

Dazu lädt der Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen ein zu einem P R E S S E G E S P R Ä C H

am Montag, 14. März 2011, 10 Uhr

in der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Zone A, 10. Stock, Großes Sitzungszimmer

mit

- Hannes AMETSREITER (A1 Telekom Austria)

- Robert CHVÁTAL (T-Mobile Austria)

- Michael KRAMMER (Orange)

und

- Jan TRIONOW (Drei)

- sowie WKÖ-Vizepräsident Hans Jörg SCHELLING

Die in Österreich auf dem Markt vertretenen Mobilfunkbetreiber bieten im internationalen Vergleich besonders innovative Produkte und Dienstleistungen zu Preisen an, die deutlich unter denen fast aller EU-Mitgliedstaaten liegen. Die hohe Innovationskraft und Kundenfreundlichkeit spiegelt sich in Mobilfunkpenetrationsraten von 145 % und einem Anteil des Mobilfunks von 43,8 % an der Gesamtzahl der Breitbandanschlüsse wider.

Die Kundenzufriedenheit ist durchwegs sehr hoch. Die österreichischen Handynetzbetreiber bieten für ihre Datendienste zahlreiche Kontrollmöglichkeiten. Die Konsumenten können so jederzeit den Stand des Datenverbrauchs abfragen und so ihren Verbrauch kontrollieren.

Dennoch kommt es manchmal zu Kundenbeschwerden, etwa wegen Überschreitung der inkludierten Datenmenge und der daraus resultierenden Nachverrechnung. Die Ursachen dafür zu erkennen und diese Fälle im Sinne der Kunden zu lösen, ist den Unternehmen Anliegen und Auftrag.

