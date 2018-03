EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT und ARTS Fonds gewinnen den österreichischen Fondspreis 2011

• C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI,

C-QUADRAT ARTS Best Momentum und

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond gewinnen den 1. Platz beim österreichischen Fondspreis 2011

• Insgesamt 11 Auszeichnungen (davon sechs 1.Plätze)

Die C-QUADRAT KAG und ARTS Asset Management - ein Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe - können sich erneut über eine Reihe an 1. Plätzen beim österreichischen Fondspreis 2011, verliehen von Fonds Professionell, gemeinsam mit der Tageszeitung "Die Presse", freuen.

Beim diesjährigen österreichischen Fondspreis konnten der C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98), der C-QUADRAT ARTS Best Momentum (ISIN AT000082539) und der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) sowie der RT Active Global Trend jeweils den 1. Platz gewinnen. Insgesamt erhielten C-QUADRAT und ARTS 11 Auszeichnungen in den Kategorien "Dachfonds Aktien global - dynamisch", "Dachfonds Aktien global - ausgewogen", "Dachfonds gemischt global - ausgewogen", "Dachfonds gemischt - dynamisch", "Dachfonds gemischt -konservativ" und "Dachfonds Anleihen global".

Bei den Total Return Fonds von C-QUADRAT und ARTS handelt es sich um Fonds, die je nach Anlagestrategie bis zu 100% in Aktienfonds (bzw. Bondfonds beim C-QUADRAT ARTS Total Return Bond) investiert sein können. Zu defensiven Zwecken können bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds und/oder Anleihenfonds investiert werden. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie der Total Return Fonds nicht an einer Benchmark, sondern versucht über Marktphasen hinweg langfristig absolute Gewinne zu erwirtschaften. Der C-QUADRAT ARTS Best Momentum ist ein trendfolgender Fonds, der in weltweit wechselnde, momentumstarke Anlagesegmente investiert.

"Diese Auszeichnungen ehren uns natürlich sehr", freut sich ARTS Gründer und Head of Trading Leo Willert. "Sie zeigen, dass sich unser Investmentansatz langfristig bewährt und wir einen Mehrwert für unsere Anleger erzielen konnten. Das sicherheitsorientierte Konzept unserer Fonds hat den Praxistest glänzend bestanden!"

C-QUADRAT, the fund company - ist ein europaweit tätiger, unabhängiger, quantitativer Asset Manager. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, verfügt seit 2003 über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft mit Bankkonzession und notiert seit November 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Das Team von C-QUADRAT hat sich mit seiner Tätigkeit als Asset Manager und der Analyse und dem Management von Investmentfonds europaweit einen Namen gemacht. Innovative Anlagestrategien für institutionelle Investoren runden die Produktpalette ab. Zahlreiche international tätige Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Gegenwärtig werden von der C-QUADRAT KAG nun - inklusive der ARTS Trendfolgefonds - mehr als 3,4 Mrd. EUR Assets verwaltet.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Tag mehr als 350.000 Datensätze aus über 200 verschiedenen Datenfeeds verarbeitet. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten. Gegenwärtig werden mit dem ARTS-Handelssystem über 2,1 Mrd. Euro verwaltet.

Die veröffentlichten Verkaufsprospekte der genannten Fonds in deren aktueller Fassung stehen dem Interessenten bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft (der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Wien oder der AmpegaGerling Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln) kostenlos zur Verfügung und können auch unter www.c-quadrat.at abgerufen werden.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe-und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt.

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

