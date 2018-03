Kulturverband Favoriten: Kunst-Schau "Tier und Mensch"

Wien (OTS) - Elf Künstler zeigen von Montag, 14. März, bis Feitag, 25. März, ihr Schaffen in der "Galerie im Domenig-Haus" (10., Favoritenstraße 118). In ihren Werken behandeln die Kreativen den Themenkreis "Tier und Mensch" und so lautet auch der Titel der Kunst-Schau. Von klassischen Darstellungen bis zu abstrakten Formen und "phantastischen" Auslegungen des Realen weist die Bilder-Kollektion vielerlei Facetten auf. Die Vernissage am Montag, 14. März, ist frei zugänglich und fängt um 18.00 Uhr an. In weiterer Folge ist diese Ausstellung des Kulturverbandes Favoriten jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Gemeinderätin Martina Ludwig-Faymann nimmt die Eröffnung der Schau vor. Einführende Worte spricht Kuratorin Gerti Hopf. Am Eröffnungsabend musiziert Wolf Janscha auf seiner Maultrommel. Zu bestaunen sind Arbeiten von Natascha Auenhammer, Franz Carl Carhaun, Li Cunqing, Gerlinde Gröllinger, Simonetta Hary, Thera von Huene, Michele Karbassioun, Johanna Karpisek, Margit König, Iris Sageder und Hilde Unger. Nähere Auskünfte über die Ausstellung "Tier und Mensch" fordern Kunstfreunde per E-Mail an: domeniggalerie @ hotmail.com.

o Allgemeine Informationen: Galerie im Domenig-Haus (Kulturverband Favoriten): www.domeniggalerie.at

