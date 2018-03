FPÖ-Hofer: Wer schützt unsere Kinder vor verhaltensunauffälliger Staatssekretärin?

Luca, Melvin, Cain, Pöstlingbergkinder, Michele, Cindy, Stefan, Emina ...

Wien (OTS) - "Für die schweren Missstände in der Jugendwohlfahrt fühlt sich offenbar niemand zuständig, am wenigsten die Familienstaatssekretärin. Frau Remler hat schwach angefangen und noch stärker nachgelassen. Sie wird als erste Familientragödienstaatsekretärin in die Geschichte eingehen." Bei dieser Dame gibt es bereits so viel zu bemängeln, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll". stellt der stellvertretende FPÖ-Obmann NAbg. Norbert Hofer enttäuscht fest: "Da wären einmal die dramatischen Budgetkürzungen im Familienbereich die aus Ihrer Sicht "verantwortbar" waren . Die gemeinsame Obsorge - eine der wichtigsten Familienrechtsaspekte der letzen Jahre - ist für die Staatssekretärin für Familie und Jugend sowieso kein Thema. Aber nicht nur das Kaputtsparen der Familien und die Ignoranz gegenüber dem Leid von Scheidungskindern hat sie zu verantworten. Zu verantworten hat die Tiroler Staatssekretärin Remler auch das schlimme Versagen der Jugendwohlfahrt im Fall Cain, ihre Ohnmacht im Fall des äußerst dubiosen Kindesentzuges bei der Familie Haaser. Ich vermisse auch Ihre Reaktion auf die Flucht des 13-jährigen Stefan, der vom Jugendwohnheim "Pro Juventute" in Golling im Tennengau ausriss, um mit dem Zug zu seiner Mutter nach München zu fahren. Er und seine Schwester wurden - alles natürlich zum Kindeswohl -getrennt in Heimen untergebracht. Auch zum Drama um das 10-Jährige Heimkind Michelle, dass in einem SOS Kinderheim weinend auf seine "Befreiung" wartet und das Jugendamt jetzt auch noch - wie im Fall Haaser - mit der Abnahme der zweiten Tochter (ein Baby) droht. Die Eltern haben seit Michelles Abnahme 364 Emails verschickt sich an alle möglichen Stellen gewandt. Der Anwalt der Familie, meinte in einem Interview mit der Zeitung Österreich- es wäre der extremste Fall, der ihm je untergekommen sei. Hofer weiter: "Mir handeln diese Behörden in letzter Zeit zu oft, zu willkürlich, um noch von Einzelfällen sprechen zu können. Es gibt willkürliche und überschießende Kindesabnahmen und vielfach eine viel zu späte Rückkehr in die Herkunftsfamilien. Und wenn es um wirklichen Kinderschutz geht, hat die Jugendwohlfahrt zu oft versagt: Die Fälle Melvin, Luca, Cain, Kinder vom Pöstlingberg belegen das auf traurige Weise." Die JW ist weder bundesgesetzlich geregelt, noch unterliegt sie einer Kontrolle. Privatrechtliche Opfervereine wie Luca, Opfersolidarität, Kindergefühle, Trennungsopfer, haben teilweise diese Arbeit übernommen, weil die Jugendwohlfahrt zur Selbstkontrolle nicht fähig ist.

Hofer fordert die Familienstaatssekretärin auf, die gravierenden Missstände in der Jugendwohlfahrt hier endlich abzustellen und eine einheitliche, humane, kinder- und elternfreundliche Jugendwohlfahrt samt dazugehöriger Transparenzdatenbank, wie es die FPÖ seit Jahren verlangt, zu installieren. Hofer abschließend: "Falls sie dazu auch nicht im Stande ist, so ist das einzige was eine derart untätige Staatssekretärin in der Politik zu suchen hat, der Ausgang.

