Messepremiere: Pool + Garden Tulln

Tulln (OTS) - Das erfrischende Motto verspricht, was die neue Frühjahrs-Messe hält! Mit der Pool + Garden Tulln bahnt sich ein neues Messe-Highlight zum optimalen Zeitpunkt vor Beginn der Gartensaison für eine breite interessierte Zielgruppe an. "Wohnen im Garten" ist das zentrale Thema der neuen Messe. Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine stilvolle Oase zum Wohlfühlen. Die Räume, in denen wir uns täglich aufhalten, haben eine große Wirkung auf uns. Ihre Farben, Formen, Düfte, Einrichtungsgegenstände - all das beeinflusst unsere Stimmung, unser Leben und unsere Gesundheit. Auf der Pool + Garden finden Sie einzigartige Produkte in Design, Anwendung und Wirkung für Körper, Geist und Seele.

Die Messe "für stilvolles Leben im eigenen Garten" schlägt die Brücke zwischen Eigenheim und Außenbereich und vergrößert den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension:

Garten-Gestaltung: Gartenhäuser und Lauben, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, Stein, Wege, Pflaster, Terrassenbeläge, Pflanzenübertöpfe, Biotope und Bewässerungssysteme

Relaxen im Garten: Gartenmöbel, Liegen, Ruhezonen, Hängematten Design im Garten: Feuerstellen, Gartenkamine

Beschattungs-Ideen, Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbeleuchtung

Pool, Jacuzzi und Schwimmteichs, sind ein großes Thema, das endlich unter einem Dach vereint wird.

Auf der Pool + Garden Tulln finden Sie alles, was bequem, stilvoll, entspannend, innovativ, erholsam und geschmackvoll ist. Ausspannen vom Alltag, heißt das Motto der neuen Frühjahrs-Messe in Tulln.

Die POOL hat sich in den letzten Jahren zur größten Fachausstellung für Pools, Saunas und Whirlpools entwickelt und bietet 2011 wie gewohnt die neuesten Trends rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen und -Abdeckungen sowie Whirlpools, Saunas und Infrarotkabinen.

Sonderschau: Garten-Wohn-Welten mit dem größten Blumenbaum Österreichs

In der Sonderschau "Wohnzimmer im Grünen" zeigen die Gärtnervereinigungen, der österreichische Verband der Schwimmbad und Saunaindustrie, Natur im Garten und Pro Holz die neuesten Trends und Möglichkeiten rund um die Gestaltung des "grünen Eigenheims". Eine zentrale Informationsstelle verweist auf die spezialisierten Aussteller der POOL + GARDEN TULLN. In der Halle 8 wird ein riesiger Garten mit einem eingebauten Swimmingpool dargestellt. Das Pool wird mit Steinmauern eingefasst und die Abdeckung ist aus Naturstein. Mehrstämmige Schirmplatanen im Alter von 10 Jahren und mit einem 4 Meter Schirm werden gepflanzt, daneben befinden sich mehrstämmige Hainbuchen und Föhren, darunter gibt es Hochbeete aus Holz. Weiters gibt es den größten "Blumenbaum Österreichs" aus z.B. Rosen, Narzissen und Nelken. Die Gartenwohnwelten laden zum verweilen und zum staunen ein - so kann sich jeder Besucher seinen eigenen Garten und seine eigene Traumwelt zusammenstellen.

Zeitgleich zur Pool + Garden Tulln findet die Kulinar Tulln statt: Die Messe für Kulinarik, gesunde Ernährung, Küchen & Küchen-Interieur und Selfness bietet einen riesigen Marktplatz der Genüsse mit einem Überblick über alle Spezialitäten Österreichs -eine äußerst geschmackvolle Abrundung des Messe-Angebots in Tulln.

TERMIN: 24. - 27. MÄRZ 2011

POOL + GARDEN TULLN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 10,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten EUR 8,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren EUR 2,-

Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

