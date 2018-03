Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus konnte für eine Berichtpräsentation* im Rahmen der Mikrokredit-Gipfel-Kampagne gewonnen werden

Washington (ots/PRNewswire) - Der Friedensnobelpreisträger und Gründer der Grameen Bank Muhammed Yunus*, die U.S.-Sonderbotschafterin für Internationale Frauenangelegenheiten Melanne Verveer und die spanische Staatssekretärin für Internationale Zusammenarbeit Soraya Rodriguez Ramos wurden eingeladen, gemeinsam mit dem Mikrofinanzexperten Larry Reed und dem Direktor der Mikrokredit-Gipfel-Kampagne Sam Daley-Harris den Bericht zur Lage des Mikrokredit-Gipfels 2011 zu präsentieren. Der Bericht wird sich jüngsten Kontroversen auf dem Gebiet der Mikrofinanz widmen und eine neue Initiative im Entwicklungsstadium ankündigen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, solche Institutionen auszumachen, die den grössten Beitrag leisten, Familien dabei zu helfen sich selbst aus der Armut zu befreien. Dieser Bericht stellt den umfangreichsten und umfassendsten Jahresbericht betreffend die Reichweite der Mikrofinanz hin zu den Armen und Ärmsten dar.

WER: Muhammed Yunus*, Friedensnobelpreisträger und Gründer der Grameen Bank Melanne Verveer, U.S.-Sonderbotschafterin für Internationale Frauenangelegenheiten Soraya Rodriguez, spanische Staatssekretärin für Internationale Zusammenarbeit Larry Reed, Autor des Berichts zur Lage des Mikrokredit-Gipfels 2011 Sam Daley-Harris, Direktor der Mikrokredit-Gipfel-Kampagne (Moderation) WANN: Montag, 7. März 2011, 10 Uhr ET (16 Uhr mitteleurop. Zeit) WO: National Press Club, Murrow Room 529 14th Street, NW Washington, DC 20045 Metro Center

Die Diskussionsteilnehmer werden auch den Mikrokredit-Gipfel zur Sprache bringen, der von 14. bis 17. November 2011 in Valladolid, Spanien, abgehalten werden wird. Dieser Gipfel wird es mehr als 2000 Delegierten aus über 100 Staaten erlauben, über die grössten Herausforderungen auf diesem Gebiet und deren Lösungen zu sprechen.

Für weitere Informationen, sowie eine nicht zur Veröffentlichung zugelassene Kopie des Berichts, wenden Sie sich bitte an Jeanne Gessa, Tel.: +1-202-637-9600 DW 122 / Mobil: +1-347-277-3281, gessa @ microcreditsummit.org

*Anmerkung: Prof. Yunus hat seine Teilnahme an dieser Pressekonferenz vor Monaten zugesagt und mit Stand 2. März 2011 bestätigt. Durch die aktuellen Ereignisse in Bangladesh könnte er sich allerdings eventuell dazu gezwungen sehen, per Videokonferenz teilzunehmen.

Berichtautor Larry Reed, Kampagnendirektor Sam Daley-Harris und der Präsident der Grameen Foundation Alex Counts werden im Anschluss für Interviews zu Verfügung stehen.

