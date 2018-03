Ackerl: Alles Gute, Kinderfreunde Niederösterreich!

Auf den Tag genau vor 100 Jahren wurden die Kinderfreunde Niederösterreich gegründet, Bundesvorsitzender LH-Stv. Josef Ackerl gratuliert.

Wien (OTS) - "Als am 3. März 1911 die Kinderfreunde Niederösterreich gegründet wurden, hatte man eine Jahrhundertidee geboren. Dass sich auch 100 Jahre später tausende Ehrenamtliche tagtäglich im Interesse der Kinder engagieren und gleichzeitig hochprofessionelle Dienstleistungen für Familien angeboten werden, ist beeindruckend", gratuliert der Bundesvorsitzende der Kinderfreunde, LH-Stv. Josef Ackerl, der niederösterreichischen Landesorganisation. In Niederösterreich hätten sich die Kinderfreunde trotz schwieriger Umstände immer gut behauptet und seien als wichtige Familienorganisation im ganzen Land anerkannt, so Ackerl weiter.

Die ehrenamtliche Arbeit in einem großen Flächenland wie Niederösterreich sei eine für jede Organisation eine große Herausforderung, die von den Kinderfreunden Niederösterreich jedoch mit Bravour gemeistert würde. "Der heutige Tag ist ein guter Anlass für einen Rückblick in die reichhaltige Geschichte, aber auch für wichtige Zielsetzungen für die Zukunft. Ich wünsche den Kinderfreunden Niederösterreich alles Gute zum Jubiläum und hoffe, dass sie ihre großartige und erfolgreiche Arbeit auch die nächsten 100 Jahre fortführen werden.", so Ackerl abschließend.

