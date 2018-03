CMS berät größte ausländische Investition in Serbien: Delhaize kauft Handelskette Delta Maxi Group

Wien (OTS) - CMS Reich-Rohrwig Hainz hat die belgische Einzelhandelsgruppe Delhaize beim Kauf der führenden serbischen Handelskette Delta Maxi Group in Serbien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien und in Montenegro betreut. "Mit einem Kaufpreis von 932,5 Mio. Euro handelt es sich um die größte Privattransaktion aller Zeiten in Serbien", so Radivoje Petrikic, Partner und CEE-Koordinator bei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Das Closing des Deals wird für das dritte Quartal 2011 erwartet. Der Kauf ist noch von der serbischen Wettbewerbsbehörde zu genehmigen.

"Bei dieser Übernahme war die Kombination aus internationaler und lokaler Rechtsexpertise entscheidend", so Petrikic. "Mit dieser Transaktion ist man in Serbien aufgrund der ungeheuren rechtlichen Komplexität und des Umfangs der Transaktion in eine neue Dimension von M&A-Deals eingetreten."

Delta Maxi ist in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Bulgarien und Albanien mit 450 Geschäften und 15.000 Beschäftigten aktiv. Der geschätzte Umsatz für 2011 liegt bei 1,35 bis 1,4 Mrd. Euro. Die Delhaize Group ist bereits in Griechenland und Rumänien vertreten und wird damit zu einer der größten Handelsketten in Südosteuropa.

Ein Foto von Dr. Radivoje Petrikic finden Sie unter

http://sites.cms-rrh.com/downloads/petrikic.zip

Diese sowie weitere Pressemitteilungen stehen Ihnen auf unserer Homepage unter www.cms-rrh.com zum Download zur Verfügung.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz wurde 1970 in Wien gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der führenden Spezialisten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Die Schwerpunkte der spezialisierten Teams mit international erfahrenen Juristen liegen in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP-und IT-Recht sowie Vergaberecht. Die Kanzlei hat eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Brüssel, Kiew, Ljubljana, Sarajewo, Sofia und Zagreb. Gemeinsam mit den Partnerkanzleien in Budapest, Bukarest, Moskau, Prag und Warschau bietet CMS Reich-Rohrwig Hainz ein Team von mehr als 500 erfahrenen Spezialisten in der CEE/SEE-Region. www.cms-rrh.com

Über CMS

CMS ist der Verbund führender europäischer Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien und die erste Wahl für Organisationen, die in Europa ansässig sind oder es werden möchten.

CMS verfügt über fundierte und regionalspezifische Kenntnisse zu juristischen, steuerlichen und unternehmerischen Anliegen und bietet durch eine gemeinsame Strategie, die an 53 Standorten in 27 Rechtssystemen in West- und Mitteleuropa und darüber hinaus lokal umgesetzt wird, Dienstleistungen, bei denen der Mandant im Mittelpunkt steht. CMS, dessen Hauptniederlassung in Frankfurt angesiedelt ist, wurde 1999 gegründet und umfasst heute neun CMS Kanzleien mit über 2.200 Anwälten.

Die neun CMS Kanzleien sind: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italien); CMS Albinana & Suárez de Lezo (Spanien); CMS Bureau Francis Lefebvre (Frankreich); CMS Cameron McKenna LLP (Vereinigtes Königreich); CMS DeBacker (Belgien); CMS Derks Star Busmann (Niederlande); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Schweiz); CMS Hasche Sigle (Deutschland) und CMS Reich-Rohrwig Hainz (Österreich). www.cmslegal.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristijana Lastro

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH

A-1010 Wien, Ebendorferstraße 3

T +43 1 40443 4043

F +43 1 40443 94043

E kristijana.lastro @ cms-rrh.com