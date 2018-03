Feuerwehr: Zimmerbrand in Brigittenau

Wien (OTS) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Staudingergasse (20. Bezirk) zu einem Zimmerbrand. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Der Brandschutt wurde im Innenhof abgelegt und dort nachgelöscht, verletzt wurde niemand. Durch den Einsatz entstand in den darunterliegenden Wohnungen Wasserschaden. Der Feuerwehreinsatz endete um 14.50 Uhr. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Wiener Feuerwehr-Nachrichtenzentrale

Telefon: 01 531 99-0

E-Mail: nz @ ma68.wien.gv.at



Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Diensthabender Redakteur

Telefon: 01 4000-81081