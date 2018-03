Neuer Leiter für Magistratisches Bezirksamt Döbling

Wien (OTS) - Mag. Werner Sedlak ist der neue Leiter des Magistratischen Bezirksamtes in Döbling. Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner überreichte dem 36jährigen Juristen am Donnerstag das entsprechende Dekret. Der Wechsel an der Spitze dieses Bezirksamtes ist notwendig geworden, weil der frühere Chef Mag. Wolfgang Schieferle (47) zum Leiter der Magistratsabteilung 36 (Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen) bestellt worden ist.

Mag. Werner Sedlak studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitet seit 2003 bei der Stadt Wien. Er war nach ersten Stationen u.a. in Magistratischen Bezirksämtern und in der Umweltanwaltschaft ab 2006 Referent im Geschäftsbereich Recht der Magistratsdirektion und seit 2008 Referatsleiter in der Finanzverwaltung.

Magistratsdirektor Erich Hechtner unterstrich die Bedeutung der Magistratischen Bezirksämter als Schnittstellen zwischen Stadtverwaltung und Bevölkerung. Hier finden millionenfache KundInnenkontakte statt, hier steht der Servicecharakter der Verwaltung jeden Tag auf dem Prüfstand. Fast zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener geben auf die Frage, mit welchen Dienststellen der Stadt sie Kontakt hatten, die Magistratischen Bezirksämter an. Dass neun von zehn KundInnen mit den Leistungen etwa im Pass- und Meldewesen zufrieden sind, stellt den MitarbeiterInnen der Bezirksämter ein ausgezeichnetes Zeugnis aus, betonte der Magistratsdirektor, der auch auf die Bedeutung der modernen Informationstechnologien bei der Erledigung der Verwaltungsaufgaben hinwies.

Zum Amtsantritt des neuen Bezirksamtsleiters waren am Donnerstag auch Personalstadträtin Sandra Frauenberger, die die Rolle der Magistratischen Bezirksämter als Visitenkarte der Stadt hervorhob, Bezirksvorsteher Adolf Tiller, der auf das hervorragende Team und die gute Zusammenarbeit im Döblinger Bezirksamt hinwies, sowie MitarbeiterInnen und Gäste aus dem Bezirk in das Magistratische Bezirksamt in der Gatterburggasse 14 in Döbling gekommen. Die Glückwünsche der Personalvertretung überbrachte Hauptgruppenvorsitzender Norbert Pelzer. (Schluss) ger

