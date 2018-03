Montag, 7. März 2011: Medienaktion "Heldinnenplatz" der SPÖ-Frauen zum "Internationalen Frauentag"

Wien (OTS/SK) - Frauen haben in der Geschichte eine große Rolle gespielt, dennoch sind es meist die "Helden", die unser Stadtbild prägen und Einzug in die Geschichtsbücher gefunden haben. Am Vortag des Internationalen Frauentages laden die SPÖ Frauen daher zur Aktion am "Heldinnenplatz" mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz ein. ****

Zeit: Kommenden Montag, 7. März 2011, 10 Uhr

Ort: Heldenplatz, vor dem Erzherzog Karl Denkmal, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen. (Schluss) mp

