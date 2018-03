Austrian Boatshow - BOOT TULLN von 3. bis 6. März ist eröffnet!

"WASSERSPORT TOTAL" bei der 40. Ausgabe der BOOT TULLN! Die Messe Tulln präsentiert die größte Wassersportfachmesse in seiner Geschichte!

Wien (OTS) - Die Messestadt Tulln an der Donau veranstaltet

bereits seit 40 Jahren Österreichs Bootsmesse Nr.1. 2011 verspricht die BOOT TULLN das größte nautische Event in der langjährigen Geschichte.

Eröffnung mit EU Kommissar Dr. Johannes Hahn

Der Bürgermeister der Stadt Tulln Mag. Peter Eisenschenk begrüßte anlässlich der Eröffnung den Hobbysegler, EU Kommissar Dr. Johannes Hahn, Frau Landesrätin Dr. Petra Bohuslav in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Auch Geschäftsführer und Bürgermeister a.D. KR Willi Stift freute sich über die prominenten Gäste zum Jubiläum der 40. Austrian Boat Show - BOOT TULLN.

Highlights der Boot Tulln 2011

So viele Bootspremieren wie nie zuvor.

40 Jahre Jubiläum feiert die Boot Tulln von 3. bis 6. März und wie es sich für einen runden Geburtstag gehört, stellen sich viele Bootspremieren als Gratulanten von Österreichs Bootsmesse ein. Yachten Melt - Vertreter der größten Serienwerft Bavaria bringt 2 Modelle des aktuellen Portfolios nach Tulln. Die Bavaria 32 und die Bavaria 36, beide neue Modelle die von BMW Farr Büro designed wurden, stehen für mehr als nur Segeln, es wird ein "Lebensgefühl" vermittelt. Blauwassersegler kommen bei Trend Travel Yachting voll auf Ihre Rechnung - präsentiert wird die Alubat Ovni 365. Eine Yacht mit Integralschwert, die vor allem die Herzen von Weltumseglern höher schlagen lässt.

Motoryachten und Motorboote in allen Varianten!

Auch im Bereich der Motoryachten reiht sich ein Highlight neben das andere. Mit der Beneteau Monte Carlo 42 zeigt Amadeus Yachting eine ganz besondere Luxusmotoryacht. Ihren ersten Auftritt auf der Boot Tulln feiert Performance Marine. Mit der 807 wird ein betont sportlicher Offshore Cruiser vorgestellt, der als Daycruiser der Spitzenklasse konzipiert wurde. Die extrem aufwendige Rumpfkonstruktion ermöglicht eine einzigartige Fahrdynamik.

Österreichs schnellstes Elektroboot auf der Boot Tulln

Der Mattseer Bootsbauer Hermann Steiner präsentiert das schnellste Elektroboot bei der 40. Ausgabe der Boot Tulln. Die "Lighstream 6.2 high voltage" kann mit bis zu 80km/h über das Wasser brausen, das ist die ideale Geschwindigkeit fürs Wasserskifahren. Das Herzstück des Bootes ist ein Rumpf aus Kohlefaser, getränkt mit Expoxidharz - eine ähnliche Bauweise, wie sie Formel 1 Monocoques haben.

Rahmenprogramm auf der BOOT TULLN:

Bobby Schenk - der Pionier der Langfahrt

Zum 40. Geburtstag der Austrian Boat Show darf natürlich der "Langfahrt - Pionier" Bobby Schenk nicht fehlen. Mit seiner 15-Meter-Stahlyacht "Thalassa II" machte er sich auf den Weg in die Südsee. Drei Jahre lang lebte er in Moorea. 1983 segelte er von Tahiti mit seiner Frau Carla rund um Kap Horn mit nur einem Stopp nach Marbella in Spanien.

Bobby Schenk, der sich nicht nur als Segler, sondern auch als bekannter Buchautor einen Namen gemacht hat, wird sein neues Buch "SEGELN LEBENSLÄNGLICH - Biografie eines großen Seglers" vorstellen.

Seenomaden - 4 Jahre Südsee

"NOMAD" das Schiff der Weltumsegler Doris Renoldner und Wolfgang Slanec auf der BOOT TULLN

"NOMAD", die Yacht der Seenomaden, ist heuer die "Kulisse" der Eröffnung und steht als Messe-Highlight auf der Boot Tulln. Die 13 Meter lange Aluminiumyacht, mit der die Seenomaden Doris Renoldner und Wolfgang Slanec bereits zum zweiten Mal den Globus umrundeten, hat Kap Hoorn und das Kap der Guten Hoffnung sowie 65.000 Seemeilen im Kielwasser.

Mit im Gepäck haben die Seenomaden ihren neuen Vortrag "4 Jahre Südsee" sowie das eben erschienene Buch "Frei wie der Wind". Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in die Südsee zu reisen? Keine andere Region der Erde hütet bis heute mehr Sehnsüchte und Träume als die Eilande des Pazifiks.

Austrian Boatshow - BOOT TULLN 2011

3. bis 6. März 2011

Messegelände Tulln

Achtung: Öffnungszeiten 10:00 bis 18:00 Uhr

www.boot-tulln.at

