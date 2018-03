MajesticMRSS gibt die Ernennung von drei Führungskräften bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Um der wachsenden Nachfrage in unserem indischen Geschäftsbetrieb gerecht zu werden, hat MajesticMRSS die Ernennung von drei Führungskräften bekannt gegeben. Dies ist ein weiterer Meilenstein bei der Bemühung um die Errichtung einer neuen globalen Struktur, die daraufhin konzipiert ist, die Kunden in aller Welt mit schnell verfügbaren, konsistenten und integrierten Business Intelligence- Lösungen zu versorgen.

Raj Sharma, President und Mitbegründer von MajesticMRSS: "Durch die Erweiterung des MajesticMRSS-Teams mit diesen Experten möchten wir unseren Kunden weitere Vorteile bieten. Mit ihrem Know-how und ihren Synergien in Verbindung mit unserem Potenzial können unsere Kunden in aller Welt einen erheblich grösseren Nutzen aus MMRSS ziehen."

Bhoorender Panwar (Regional Vice President, Delhi) war bislang bei Market Xcel & Springboard Research tätig und verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung bei der internationalen Geschäftsentwicklung von Business Intelligence-Lösungen. Mr. Panwar kommentierte seinen Wechsel: "Es ist sehr inspirierend, ein Teil von MajesticMRSS zu werden. Dieses Unternehmen hat seine geografische Präsenz rasant erhöht."

Deepak Dasila (Regional Director, APAC), ein erfahrener Fachmann für Marktforschung, hat für Kunden aus aller Welt und aus den verschiedensten Branchen die End-to-End Erstellung von Studien gemanagt. Mr. Dasila meint: "Ich hoffe, den Umsatz mit unseren derzeitigen globalen Kunden erheblich erhöhen zu können. Und natürlich hoffe ich, weitere strategische Kunden zu gewinnen." Mr. Dasila war bisher bei IMRB International & Synovate tätig.

Praveen Surana (Director Healthcare) verfügt über insgesamt mehr als 16 Jahre Erfahrung auf Kundenseite, unter anderem mit Marken wie J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. Mr. Surana wird der Leiter der MMRSS Healthcare Practice.

Er kommentierte seine Anstellung: "Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Umsatz aus Pharma- und Gesundheitsprodukten aus der Praxis bis 2014 auf 10 Mio. $ zu steigern."

Raj Sharma ergänzte: "Diese Neuanstellungen sind das Ergebnis unseres extrem schnellen Wachstums in Indien und im Ausland. Wir erwarten in naher Zukunft, weitere wichtige Ernennungen in verschiedenen Gebieten bekanntgeben zu können."

Über MajesticMRSS:

MMRSS ist ein seit mehr als einem Jahrzehnt bestehendes Marktforschungsunternehmen mit einem umfassenden Serviceangebot. Seine Kunden kommen aus den Branchen Pharmazie, Gesundheitswesen, FMCG/Verbrauchsgüter, Fahrzeugbau, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Gastgewerbe und Einzelhandel sowie Medien. Derzeit ist MMRSS in fünfzehn Ländern im Nahen Osten und Asien vertreten. Majestic war in Asien und dem Nahen Osten während des letzten Jahrzehnts stets daran beteiligt, technologische Entwicklungen voranzutreiben. MajesticMRSS verfügt über Instrumente zur Verfolgung von Augenbewegungen, zum Videostreaming, zur Messung von Emotionen und zur SMS-Forschung.

Medienkontakt: Raj Sharma, Sandeep Bhatia Co-Founder & President, Director Tel.: +91-93221-05830 E-Mail:

raj.sharma@majesticmrss.com Web: http://www.majesticmrss.com

