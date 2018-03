Lotto: Steirer tippt die "sechs Richtigen" und gewinnt 1 Million Euro

Jackpot beim Joker - es warten 300.000,- Euro

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer aus der Oststeiermark versuchte für die Ziehung am Mittwoch mit einem Normalschein sein Glück. Er kreuzte drei Tipps an. Bereits im ersten Tipp hatte er die "sechs Richtigen" 3, 11, 17, 25, 28 und 42 ausgewählt, was ihm genau 1 Million Euro bringt.

Zwei Gewinner brachte tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 32. Ein Vorarlberger und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps im Internet über win2day.at abgegeben hatte, erhalten jeweils rund 59.000,- Euro.

JOKER

Beim Joker gab es am Mittwoch keinen Gewinner im ersten Rang. Somit wartet ein Jackpot auf die Spielteilnehmer. Im Topf haben sich bereits rund 155.000,- Euro angesammelt. Das "Ja" zur richtigen Jokerzahl wird im Solofall rund 300.000,- Euro wert sein.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. März 2011:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 58.511,60 146 Fünfer zu je EUR 874,30 306 Vierer+ZZ zu je EUR 146,00 6.045 Vierer zu je EUR 34,80 6.923 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 92.328 Dreier zu je EUR 4,00 223.851 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 3 11 17 25 28 42 Zusatzzahl: 32

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. März 2011:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 154.664,10 - 300.000 Euro warten 11 mal EUR 7.700,00 74 mal EUR 770,00 889 mal EUR 77,00 8.644 mal EUR 7,00 86.054 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 7 6 2 6 1 9

