Aviso: Wehsely präsentiert Augen-Wochenklinik am KH Hietzing

Wien (OTS) - Die Augenabteilung am Krankenhaus Hietzing hat den vollstationären Betrieb in eine wochenklinische Versorgung für ihre PatientInnen umgestellt. Dies bedeutet für PatientInnen vor allem eine deutlich kürzere Anmeldezeit, da Operationen für planbare Eingriffe bis 18 Uhr durchgeführt werden. Gesundheitsstadträtin Mag.a Sonja Wehsely präsentiert die neue Wochenklinik am kommenden Mittwoch, den 9. März, um 10 Uhr und informiert über weitere Ergebnisse gemeinsam mit der Ärztlichen Direktorin des Krankenhauses Hietzing, Dr.in Brigitte Ettl, der Vorständin der Augenabteilung, Univ.-Doz.in Veronika Vécsei-Marlovits sowie dem Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Dr. Wilhelm Marhold. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen, für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Datum: 9.3.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

KH Hietzing Direktionsgebäude, 1. Stock. Großes

Sitzungszimmer

Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien





