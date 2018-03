KORREKTUR zu OTS0103 vom 21.02.2011: Korruptionsbekämpfung - Ein Rennen gegen die Zeit?

Transparency International - Austrian Chapter lädt Sie herzlich ein zur Präsentation des Berichts Countdown to Impunity - Statutes of Limitation in the European Union

Wien (OTS) - Transparency International hat 2010 eine vergleichende Studie durchgeführt, deren Ziel es war, die Rolle von Verjährungsfristen im Kampf gegen Korruption in allen Mitgliedsstaaten der EU aufzuzeigen.

Eine der im Report aufgezeigten österreichischen Schwächen war das "Ungleichgewicht der Waffen" zwischen unterbesetzten Staatsanwaltschaften, denen oft die nötige Wirtschaftsexpertise fehlt, und großen Teams bestens ausgebildeter Anwälte, was zu oft in überlangen Verfahrensdauern resultiert. Das "Strafrechtliche Kompetenzpaket", welches von der Regierung Ende 2010 beschlossen wurde, sollte hier Verbesserungen schaffen - mit Erfolg?

- Dr. Armin Dallmann, Leiter der österreichischen "Countdown to

Impunity"-Detailstudie

- Dr. Bernt Elsner, Leiter des Teams für Vergaberecht, EU

Wettbewerbsrecht und öffentliches Recht bei CMS Reich Rohrwig

Hainz Rechtsanwälte GmbH

- Mag. Walter Geyer, Leiter der Zentralen Staatsanwaltschaft zur

Korruptionsbekämpfung



