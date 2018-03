ÖVP Frauen Wien laden anlässlich "100 Jahre Internationaler Frauentag" ein: Mutig in die neuen Zeiten!

Frauenpolitik muss raus aus dem Fraueneck

Wien (OTS) - Bewusst anders und nicht mit klassischen Frauenthemen präsentieren sich die Wiener ÖVP Frauen mit einem sogenannten "World Café" anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Internationalen Frauentages. "Wir sehen Frauenpolitik als Lizenz zum Einmischen in alle Politikfelder und Themen. Aber, das ist uns auch ganz wichtig, bürgerliche Frauenpolitik ist immer partnerschaftlich. Deshalb starten wir in Anlehnung an unsere Bundeshymne: Mutig in die neuen Zeiten!", skizziert die Landesleiterin der Wiener ÖVP Frauen, Theresa Philippi, die Veranstaltung und ihre Anliegen.

World Café im Cafe di Gio

Die hochkarätig besetzte Veranstaltung findet am 12. März 2011 ab 15.00 Uhr im Cafe di Gio in 1010 Wien, Rathausplatz 9 statt.

Es diskutieren an den Thementischen mit den Gästen:

Bundesparteiobmann a.D. Dr. Josef Taus, Mag.a Nina Werlberger, Autorin "Die Verweigerer", Bundesministerin a.D. Abg.z.NR Dr. Ursula Plassnik, Karin Zeisel, stv. Betriebsratsvorsitzende der Erste Bank Group und Dr.in Ulrike Baumgartner-Gabitzer, Vorstandsmitglied Verbund AG.

In den Gesprächen geht es um Themen wie Management in Frauenhand, das zunehmende Phänomen der Politikverweigerung, Globale Entwicklungen, Partnerschaft, aber auch Liebe und Hoffnung. Dabei sollen auch die Wegbereiterinnen für eine moderne Frauenpolitik innerhalb der ÖVP geehrt und bedacht werden. "In Gedenken an diese großartigen und modernen Frauen wollen wir in die Zukunft schauen und neue Wege beschreiten", so Philippi, und weiter: "Nachdem wir unser Leben und auch unsere Frauenpolitik bewusst partnerschaftlich gestalten, richtet sich diese Einladung selbstverständlich an Frauen und Männer!"

Wann: 12. März 2011, ab 15.00 Uhr

Wo: Café di Gio, Rathausplatz 9, 1010 Wien

Die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen sind ganz herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien Frauen

Andrea Mayrhofer, MAS

Tel.: 0676/57 11 360