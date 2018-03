ÖH mit umfassendem Beratungsangebot auf der BeSt

Studienwahl- und Sozialberatung vom 3.03. bis 6.03. in Wien

Wien (OTS) - Vom 3.03. bis 6.03. findet in Wien die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung statt. Die Österreichische HochschülerInnenschaft bietet auf zwei Ständen Beratung und Information. "Wir informieren über Studienmöglichkeiten und beraten in Entscheidungssituationen vor und während des Studiums", so Thomas Wallerberger vom Vorsitzteam der ÖH Bundesvertretung. "Unser Angebot richtet sich an MaturantInnen, Studierende und alle Menschen, die auf der Suche nach einer (Weiter-)Bildung an einer Hochschule sind", so Mirijam Müller, ÖH-Generalsekretärin. "Die ÖH legt auf der BeSt einen Schwerpunkt auf Beratung in sozialrechtlichen Fragen - alle sind herzlich eingeladen, sich bei Unklarheiten bei Themen wie Familienbeihilfe, Stipendium oder Studieren mit Kind an uns zu wenden", so Sigrid Maurer vom ÖH-Vorsitzteam.

BeSt - Messe für Beruf und Studium von 3. bis 6. März 2011, jeweils 09.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort:

Stadthalle,Vogelweidplatz 14, 1150 Wien (die ÖH-Stände finden Sie in der Halle D, Bereich A, Kojen A01 und A02).

