Die neueste Generation der Navigation bei Hartlauer

TomTom Go Live 1000 und 1005: Aktuelle Verkehrsinformationen mittels Live Services direkt aufs Navi

Steyr (OTS) - Ab 03.03.2011 sind bei Hartlauer die neuen Produkte mit Live-Services aus dem Hause TomTom, die ersten ihrer Art, in Österreich erhältlich. Der Zusatzdienst bietet die Möglichkeit aktuelle Verkehrsinformationen alle zwei Minuten direkt aufs Navigationsgerät zu schicken. Dieser sogenannte HD Traffic deckt über 50.000 Straßenkilometer ab - das ist ungefähr zehnmal mehr, als mit den bisherigen Geräten erschlossen werden konnte.

Weitere Funktionen der Live Services sind die lokale Suche von z.B. Geschäften und Unternehmen via Google, sowie die Möglichkeit von Wettervorhersagen und der Warnungen vor fest installierten Radarkameras. Dadurch weiß der Autofahrer laufend, was ihn auf der Straße erwartet. Ein weiterer Vorteil ist der geringere Spritverbrauch durch die Berechnung der schnellsten Route bei dichtem Verkehr. Somit kommen die neuen Produkte "Go Live 1000" und "Go Live 1005" sowohl dem Umweltgedanken von Hartlauer entgegen, als auch dem Zeitmanagement des einzelnen Autofahrers.

Laut einer Studie von TomTom liegt Wien von 59 untersuchten Großstädten auf Platz 27 der stauanfälligsten Städte und ist Spitzenreiter unter den deutschsprachigen Städten. Die neuen Geräte des Navigationsherstellers aus der Serie "Go Live" sollen nun durch aktuellste Verkehrsinformationen den staugeplagten Österreichern Abhilfe verschaffen.

Hartlauer ist mit 160 Geschäften (Hauptsitz in Steyr) das erfolgreichste Foto-, Optik-, Telekom- und Elektronikunternehmen Österreichs und erwirtschaftete 2010 mit 1368 Mitarbeitern einen Bruttoumsatz von 216,4 Millionen Euro. Seit 1971 behauptet der Löwe seinen Platz am Markt - seit dem Jahr 2000 mit Robert F. Hartlauer an der Spitze. Mit den neuen Geschäftskonzepten Handy pur und Optik pur ist der Löwe einmal mehr am Puls der Zeit. Im Bereich Hörgeräte erhielt Hartlauer 2009 als einziger im unabhängigen Konsumententest die Note "Sehr gut". Auch aktiver Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind dem Unternehmen ein Anliegen - ein Beispiel sind die Windräder in Vösendorf, mit denen alle Hartlauer Geschäfte in Wien mit Strom versorgt werden.

