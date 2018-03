EANS-Stimmrechte: Villeroy & Boch AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau

Staat: Deutschland

Herr Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau, Deutschland, hat uns am 14.02.2011 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Villeroy & Boch AG am 17.11.2010 die Schwelle von 15 % überschritten hat und zu diesem Tag 17,74 % (2.491.132 Stimmrechte) beträgt.

Davon sind ihm 13,94 % (1.957.696 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpHG zuzurechnen, davon 1,10 % (154.000 Stimmrechte) auch nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG. Weitere 3,37 % (472.726 Stimmrechte) sind ihm nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Vor diesem Hintergrund hat Herr Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau, Deutschland, uns ergänzend dazu gemäß § 27a Abs. 1 WpHG folgendes mitgeteilt:

a) Die Erhöhung der Stimmrechtsanteile an der Villeroy & Boch AG erfolgte lediglich durch Zurechnung von Stimmrechtsanteilen nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG. Es liegt keine Investition vor, die der Umsetzung strategischer Ziele oder der Erzielung von Handelsgewinnen dient.

b) Herr Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau beabsichtigt nicht, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise an der Villeroy & Boch AG zu erlangen.

c) Herr Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorganen der Villeroy & Boch AG an. Ausgenommen hiervon ist die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung der Villeroy & Boch AG, soweit er aus eigenen und zugerechneten Aktien zur Stimmrechtsausübung berechtigt ist.

d) Herr Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Villeroy & Boch AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an.

Die Stimmrechte, die zur Erhöhung seiner Stimmrechtsanteile an der Villeroy & Boch AG geführt haben, sind ihm lediglich gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Hinsichtlich des Stimmrechtserwerbs an der Villeroy & Boch AG wurden daher weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.

Villeroy & Boch AG, 66693 Mettlach

