Großes Frauentagsfest im ega mit Luttenberger*Klug, Andrea Händler, Angelika Hager u.v.m.

Unter dem Motto "Seit 100 Jahren in Bewegung"

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ-Frauen laden am Samstag, dem 12. März 2011 ab 16.15 Uhr, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Internationalen Frauentags zu einem großen Fest mit viel Musik, Kunst und Unterhaltung unter dem Motto "Seit 100 Jahren in Bewegung" in das Frauenzentrum ega im 6. Bezirk ein. Bei freiem Eintritt und Gratis-Kinderbetreuung erwartet alle Interessierte eine Lesung von Andrea Händler und Angelika Hager, ein Polit-Talk mit Vizebürgermeisterin Renate Brauner, sowie Performances von Luttenberger*Klug, Mieze Medusa u.v.m. Alle WienerInnen sind zu diesem Festtag herzlich eingeladen.****

Der Frauentag beginnt ab 16.15 Uhr mit einem Filmscreening zu 100 Jahre Frauentag. Darauf folgt um 16.30 Uhr ein Talk zum Thema "5 Generationen im Gespräch" mit Vizebürgermeisterin Renate Brauner. Weiter geht es ab 17.15 Uhr mit der Kabarettistin Andrea Händler und der Autorin Angelika Hager, die Auszüge aus "Polly Klinik" von Polly Adler zum Besten geben werden. Zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr wird darüber hinaus professionelle Betreuung für Kinder ab 3 Jahren von den Wiener Kinderfreunden angeboten.

Um 18.00 Uhr slamt Mieze Medusa zu 100 Jahre Frauentag. Künstlerisch geht es um 19.00 Uhr mit der Vernissage-Eröffnung von Ewa Jablonski weiter. Danach steht noch mehr Musik auf dem Programm, die zum Tanzen einlädt: Die Künstlerin Maria Bill performt ab 19.40 Uhr Edith Piaf. Um 20.50 Uhr betreten Luttenberger*Klug die Bühne. Darauf folgt um 22.00 Uhr ein Konzert von Mieze Medusa & Tenderboy. Das Fest wird mit einer Performance von der Sängerin, Produzentin und DJane G:Rizo zum krönenden Abschluss gebracht. Moderiert wird der diesjährige Frauentag von Amira Awad.

"Seit 100 Jahren in Bewegung" - Frauentag im ega

Zeit: Samstag, 12. März 2011, ab 16.15 Uhr, Einlass: ab 15.30 Uhr Ort: 6., ega:frauen im zentrum, Windmühlgasse 26

Freier Eintritt und Gratis-Kinderbetreuung!

Weitere Informationen telefonisch unter 01-589 80 - 423 oder im Internet: http://www.ega.or.at

