Wiener Comicbörse wird international

Daher sucht die größte Börse Österreichs einen neuen Namen

Wien (OTS) - Mit über 2.000 BesucherInnen drei Mal im Jahr ist die Wiener Comic & FigurenBörse eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Europa. Am 3. April 2011 in der MGC-Halle beweist sich die ehemals reine Verkaufsveranstaltung endgültig als Großereignis für Jugendliche und die ganze Familie.

Ab sofort startet der Wettbewerb "Erfinde den neuen Namen" zum Event. Zu gewinnen sind Gratis-Eintritt auf Lebenszeit und Sachpreise. Einsendeschluss ist September 2011. Das Spektakel für Comic-LeserInnen und Merchandise-SammlerInnen zieht immer mehr junge Fans von Manga, Anime, Comic-Verfilmungen und Popkultur an. Der neue Name soll die Ausrichtung als Großereignis widerspiegeln. Die Entscheidung wird im Oktober 2011 bekannt gegeben.

Wiener Comic & FigurenBörse am 3. April 2011



Als Stargäste zum Manga-Schwerpunkt werden die Zeichnerinnen Tara

Starnegg (AT), Janina Putzker (AT), der Verlag Fireangels (DE) und

VertreterInnen von Szene-Festivals erwartet. Weiters Illustrator Uli

Österle (DE) und DOROTHEUM-Comic-Experte Gerhard Krusche. Geschenke

für alle BesucherInnen. Eintritt: 4 Euro (ermäßigt 3, Kinder frei).



Datum: 3.4.2011, 10:00 - 16:00 Uhr



Ort:

MGC-Halle

Modecenterstraße 22, 1030 Wien



Url: http://www.comicboerse.org





