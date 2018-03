NTT Com eröffnet Niederlassungen in Dubai und Warschau

Tokio (ots/PRNewswire) - NTT Communications (NTT Com) gab am 2. März bekannt, dass das Unternehmen nach der Eröffnung seiner Niederlassung in Dubai (VAE) am 16. Februar unter dem Dach seiner Tochtergesellschaft NTT Europe Ltd. im März in Warschau (Polen) eine weitere Niederlassung eröffnen werde. Das genaue Eröffnungsdatum wird noch bekannt gegeben.

Die NTT Communications Filiale Dubai (eröffnet im Dezember 2006) und die Filiale Warschau (eröffnet im April 2007) werden ihre gesamte Geschäftstätigkeit noch vor der Schliessung NTT Europe Ltd. VAE und NTT Europe Ltd. Polen überlassen.

Bisher wurden Marktforschung und ICT-Lösungen für Kunden in Dubai und Warschau von anderen Niederlassungen abgewickelt. Die neuen Niederlassungen werden zukünftig differenziertere und auch spezifischere Dienstleistungen bieten und die ständig wachsende Anzahl von japanischen und sonstigen multinationalen Unternehmen unterstützten, die mittlerweile in den wachsenden Wirtschaftsräumen dieser beiden Regionen operieren.

NTT Com gab am 2. März ausserdem bekannt, dass alle bestehenden Niederlassungen von NTT Europe entsprechend ihres Länderstandorts umbenannt wurden (siehe weiter unten), um so ihre grössere Tragweite in den Wirtschaftsräumen der Gastländer besser zur Geltung zu bringen.

NTT Europe VAE wird unter der Leitung von Tsuyoshi Iwai Unternehmen im Nahen Osten mit ICT-Lösungen versorgen, die sowohl Netzwerke als auch Systemintegration beinhalten. Der Standort wird unter der Adresse Nr. 106, Alpha Building, EIB-05, Dubai Internet City, P.O. Box 503002, Dubai (V.A.E.) zu finden sein.

NTT Europe Polen wird unter der Leitung von Manabi Taniguchi Unternehmen in Osteuropa mit Dienstleistungen in den Bereichen Netzwerke, Systemintegration und ICT-Lösungen versorgen. Der Standort wird unter der Adresse LIM Center, 3. Etage, Büro Nr. 03-276, Al. Jerozolimskie 65/79, Warschau (Polen) zu finden sein.

"Unsere neuen Niederlassungen in Dubai und Warschau werden uns die

Möglichkeit bieten, umfassendere Dienstleistungen anzubieten und die ständig wachsenden Anforderungen unserer Kunden im Nahen Osten und Osteuropa gezielt zu erfüllen. Gleichzeitig verbessern wir unsere geschäftliche Kompetenz auf globaler Ebene", so Masaaki Moribayashi, der geschäftsführende Direktor von NTT Europe. Mit den beiden neuen Niederlassungen verfügt NTT Com jetzt über Zweigstellen in 30 Städten und 15 Ländern in Europa und dem Nahen Osten, wozu auch die Integralis AG in Deutschland und Secode AB in Schweden zählen. Weltweit (ausser Japan) wird das Unternehmen somit über Zweigstellen in 73 Ländern und 29 Ländern/Regionen verfügen. Neuer Name der Zweigstelle [Alter Name] NTT Europe Ltd. [NTT Europe Ltd. London-Zentrale und NTT Europe Ltd. London-Zweigstelle] NTT Europe Ltd. (Frankreich) [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Paris] NTT Europe Ltd., Deutschland (Niederlassung Frankfurt) [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Frankfurt] NTT Europe Ltd., Deutschland (Niederlassung München) [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Frankfurt (Niederlassung München)] NTT Europe Ltd., Deutschland (Niederlassung Regensburg) [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Frankfurt (Niederlassung Regensburg)] NTT Europe Ltd., Deutschland (Niederlassung Düsseldorf) [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Düsseldorf] NTT Europe Ltd., Niederlande [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Amsterdam] NTT Europe Ltd., Belgien [NTT Europe Ltd., Zweigstelle Brüssel] NTT Europe srl (Niederlassung Barcelona) [NTT Europe Online S.R.L., Niederlassung Barcelona] NTT Europe srl (Niederlassung Madrid) [NTT Europe Online S.R.L., Niederlassung Madrid] NTT Europe Ltd., VAE [NTT Communications Filiale Dubai] NTT Europe Ltd., Polen [NTT

