Lotto: Vierfachjackpot - Es geht um rund 9 Millionen Euro

Elfter Vierfachjackpot in der Lotto-Geschichte

Wien (OTS) - Es ist noch gar nicht so lange her: Kurz vor Weihnachten war es, dass ein Vierfachjackpot ausgespielt und ein Rekordsechser erzielt wurde. Und nun ist es schon wieder so weit. Nach der heutigen Ziehung gab es zum vierten Mal hintereinander keinen Sechser. Das heißt: Am kommenden Sonntag geht es neuerlich um einen Vierfachjackpot. Eine Superrunde und ein heißes Februar-Ende stehen also bevor, geht es doch um rund 9 Millionen Euro für die "sechs Richtigen".

A propos "sechs Richtigen": 3, 13, 17, 20, 28 und 29 hätten sie gelautet, doch die Kombination, die da heute aus dem Trichter rollte, war auf keiner Quittung abgedruckt. Und das, obwohl mehr als 9,2 Millionen Tipps abgegeben wurden.

Am Sonntag könnte es mit 9 Millionen Euro einen neuen Rekordsechser geben. Den aktuellen Rekord hält jener Wiener, der im Dezember 2010 exakt 8.905.907,20 Euro gewonnen hat.

Es handelt sich um den bereits elften Vierfachjackpot in der Lotto Geschichte. Die bisherigen zehn brachten folgende Ergebnisse:

Juni 2005 drei Sechser T, St, NÖ je 3,0 Mio. Euro August 2005 zwei Sechser win2day.at, OÖ je 3,6 Mio. Euro Dezember 2006 zwei Sechser St, OÖ je 3,4 Mio. Euro April 2007 fünf Sechser 2xW, NÖ, T, St je 1,4 Mio. Euro August 2007 ein Sechser Wien zu 6,6 Mio. Euro April 2008 ein Sechser Salzburg zu 6,9 Mio. Euro Oktober 2009 ein Sechser Niederösterreich zu 7,9 Mio. Euro Dezember 2009 ein Sechser Wien zu 7,5 Mio. Euro Dezember 2010 ein Sechser Wien zu 8,9 Mio. Euro

Aus dem siebenten Vierfachjackpot im Mai 2008 wurde der erste (und bisher einzige) Fünffachjackpot in der Geschichte von Lotto "6 aus 45". Dieser wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt:

Mai 2008 zwei Sechser 2 x NÖ je 4,9 Mio. Euro

Bis zur nächsten Ziehung am Sonntag werden voraussichtlich 14,8 Millionen Tipps auf rund 2,5 Millionen Wettscheinen abgegeben. Annahmeschluss für den Vierfachjackpot ist am Sonntag um 18.00 Uhr.

