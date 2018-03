TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Donnerstag, 24. Februar 2011, von Peter Nindler: "Eine hart erkämpfte Modellregion"

Die Diskussion über die Doppel-staatsbürgerschaft für Südtiroler muss seriös geführt werden.

Innsbruck (OTS) - Die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler ist endlich dort gelandet, wo es auch eine Antwort gibt:

im österreichischen Parlament. Die 21.000 Unterschriften sind zu respektieren und verdienen es, politisch ernst genommen zu werden. Die Bindung zu Österreich hat für viele Südtiroler einen zentralen Wert, den sie mit einem rotweißroten Pass noch verstärken wollen. Denn der italienische wurde ihren Müttern und Vätern nach der Zerreißung Tirols aufgezwungen.

Südtirol hat nie auf das Selbstbestimmungsrecht verzichtet und das historische Unrecht konnte auch durch eine umsichtige und beharrliche Autonomie- und Schutzmachtpolitik in Bozen, Innsbruck und Wien nicht ungeschehen gemacht werden. Doch die Autonomie ist heute Motor für die europäische Modellregion Südtirol, die sich trotz der ständigen Störfeuer der italienischen Zentralregierung behaupten kann. Mit der Europaregion Tirol, so konturlos sie manchmal auch erscheinen mag, hat die geistige und kulturelle Landeseinheit einen wichtigen Impuls bekommen.

Was am Ende der von Südtirols LH Luis Durnwalder geprägten "dynamischen Autonomie" steht, weiß heute noch niemand. Aber zu oft wird mit der legitimen Vision der Selbstbestimmung Schwarz-Weiß-Politik betrieben. So trüben ideologisch verwirrte Trittbrettfahrer, die lediglich eine Feindbilddebatte heraufbeschwören wollen ("Wer nicht sofort für ein Los von Rom ist, ist dagegen"), eine differenzierte Diskussion über den künftigen Status von Südtirol.

Eine Realität darf trotz aller politischen Diskussionen nicht außer Acht gelassen werden. 2011 gibt es ein friedliches Zusammenleben von drei Sprachgruppen in Südtirol. Die Autonomie hat dies ermög-licht, sie ist auch ein Garant dafür.

