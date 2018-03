Ein Lehrstück politischer Ambivalenz (von Claudia Grabner)

Ausgabe 24. Feb. 2011

Klagenfurt (OTS) - Die Suche nach Bildern von Muammar al-Gaddafi

in internationalen Pressearchiven - sie wird dieser Tage zum Lehrstück politischer Ambivalenz: Als "Libyan leader" wurde er, der nunmehrige "Diktator", geherzt, umarmt, hofiert, willkommen geheißen - Gerhard Schröder, Juan Carlos, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Österreichs Außenminister Spindelegger (im November 2010) und wie sie alle in Reih und Glied standen oder im Beduinenzelt Platz nahmen ... Ob ein Regime nun "Schurkenstaat" oder "Partner" ist - das diktiert der wirtschaftliche "Austausch". Waffen, Öl, Gas: der Handel mit Libyen floriert. Alleine im Jahr 2009 führte die EU Waren im Wert von knapp 20 Milliarden Euro aus Gaddafis Wüstenstaat ein, exportierte im selben Zeitraum EU-Güter für 6,4 Milliarden Euro. Die Welt ist klein geworden. Zusammengeschrumpft - nicht nur im geografisch-vernetzten Sinn. Auch in ihren moralischen Kategorien. Weil Marktwirtschaft und politische Interessen "mithelfen", die Begriffe Gut und Böse zu definieren ...

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Tageszeitung

Chefredaktion

Tel.: 0463/512000-502

redaktion @ ktz.at