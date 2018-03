Volta berichtet über weitere Bohrergebnisse, die 200 Meter übertreffen

Toronto (ots/PRNewswire) - Volta Resources Inc. ("Volta" oder das "Unternehmen") berichtet über die Bohrergebnisse im nächsten abgeschlossenen Abschnitt des laufenden Bohrprogramms, bei dem bisher mehr als 250 Bohrlöcher von ungefähr 50.000 Meter Länge im Kerngebiet ihres Kiaka-Goldprojektes in Burkina Faso erschlossen wurden (siehe Pressemitteilung vom 22. Sept. 2010).

Ergebnisse liegen im Moment für 11 Bohrlöcher vor, die sich jeweils in den Abschnitten 5425N (8 Bohrlöcher) und 5450N (3 Bohrlöcher, siehe Abbildung 1) befinden, bzw. 25 m und 50 m nordöstlich des Abschnitts 5400N, über den bereits berichtet wurde (siehe Pressemitteilung vom 20. Januar). Diese Löcher zielten darauf ab, mit Bohrungen in Abständen von 25 m x 50 m das Hauptlager zu treffen, das bislang im Kerngebiet vermutet wird, und die Bohrtiefe um weitere 100 Meter senkrecht nach unten zu verlängern. Zu den Hauptpunkten der Ergebnisse beider Abschnitte gehören:

KDH169: 189,00 m mit 1,24g/t Au, inkl. 29,00m mit 1,76g/t Au

KDH170: 216,40 m mit 1,26g/t Au, inkl. 20,60m mit 2,30g/t Au -KDH174: 44,90 m mit 1,18g/t Au, inkl. 7,95m mit 2,50g/t Au -KDH180: 139,00 m mit 0,87g/t Au, inkl. 10,00m mit 2,00g/t Au -KDH183: 30,60 m mit 1,63g/t Au, inkl. 11,00m mit 2,45g/t Au -KDH185: 47,70 m mit 1,03g/t Au, inkl. 19,00m mit 1,73g/t Au -KDH187: 312,75 m mit 0,87g/t Au, inkl. 19,00m mit 1,74g/t Au -KDH181: 208,00 m mit 1,64g/t Au, inkl. 55,70m mit 2,79g/t Au

Kevin Bullock, CEO von Volta, erklärte: "Die Querschnitte, die wir bei diesen Bohrungen antreffen, sind nicht nur an sich erstaunlich, sondern zeigen auch, dass die Mineralisation von Kiaka sich weit über unser ursprüngliches Ziel von 300 Metern hinaus erstreckt. Im letzten Jahr haben wir festgestellt, dass Kiaka sich auf dem Weg in Richtung auf eine Erschliessungsentscheidung befindet. In diesem Jahr stellen wir fest, dass das Projekt unsere Erwartungen übertrifft. Unser nächster Schritt besteht in der Aktualisierung der Ressourcenschätzung. Wir erwarten, dass dies bis Ende des 2. Quartals dieses Jahres abgeschlossen sein wird."

Sowohl KDH169 als auch KDH187 endeten in der Mineralisierung. Ungeachtet dessen hat KDH169 jetzt die Hauptzone von Kiaka (Kiaka Main Zone = KMZ) auf eine vertikale Tiefe von 393 m unter der Oberfläche erweitert. Dazu kommt, dass KDH181 eine ausgedehnte Mineralisierung in der KMZ durchteufen konnte, die im Abschnitt 5450N bis zu einer vertikalen Tiefe von 440 m reicht.

Des Weiteren zeigen KDH187 im Abschnitt 5425N und insbesondere KDH181 im Abschnitt 5450N, dass die Kontaktzone zwischen KMZ und KFZ sich weiter nach Südosten ausdehnt. Das Gleiche wurde bei KDH158 im Abschnitt 5325N und KDH164 im Abschnitt 5375N festgestellt (siehe Pressemitteilungen vom 6. Januar und vom 20. Januar). Dies legt nahe, dass die Mineralisierung in diesen Abschnitten umfangreicher als ursprünglich angenommen ist.

KDH169 und KDH170 im Abschnitt 5425N und KDH175 im Abschnitt 5450N haben die Hängewandzone von Kiaka (KHZ) erweitert und bestätigt, dass die KHZ aus multiplen Parallelzonen mit Mineralisierung (Scherungen) bestehen, die Stärken von wenigen Metern bis mehr als 20 m aufweisen.

Die Ergebnisse für die Bohrlöcher sind in Tabelle 1 sowie den Abbildungen 2 und 3 zusammengefasst.

Analysen der Volta-Proben wurden bei ALS Chemex Laboratories in Ouagadougou einer Feuerprobe mit 50 g-Chargen unterzogen. Zu Voltas Verfahren der Entnahme von Proben und Untersuchung gehörten dabei QS/QK-Elemente unter Verwendung zertifizierter Standards und Leerproben.

Tabelle 1: Hauptpunkte der Durchteufungen von Gold in den Abschnitten 5425N und 5450N

ABSCHNITT BHID VON BIS INTERVALL Au g/t BEMERKUNGEN 5425N KDH169 88,90 109,70 20,80 0,92 UND 186,00 190,00 4,00 1,14 UND 224,00 235,00 11,00 1,39 INKL. 225,00 234,00 9,00 1,62 UND 241,95 257,00 15,05 0,67 INKL. 241,95 248,00 6,05 1,25 UND 267,00 271,00 4,00 1,31 UND 279,00 468,00 189,00 1,24 INKL. 302,00 307,00 5,00 2,02 INKL. 310,00 339,00 29,00 1,76 INKL. 343,00 363,00 20,00 1,60 INKL. 368,00 429,00 61,00 1,56 INKL. 432,00 443,00 11,00 1,17 UND 476,00 490,40 14,40 ENDETE IN DER 0,55 MINERALISIERUNG INKL. 480,00 484,00 4,00 1,04 KDH170 27,50 56,20 28,70 0,77 INKL. 27,50 37,00 9,50 1,66 UND 101,00 122,00 21,00 0,51 UND 133,00 182,00 49,00 0,80 INKL. 134,00 139,00 5,00 1,44 INKL. 154,00 157,00 3,00 1,01 INKL. 160,00 166,00 6,00 1,31 UND 192,00 205,00 13,00 0,72 INKL. 202,00 205,00 3,00 1,06 UND 213,80 430,20 216,40 ENDETE IN DER 1,26 MINERALISIERUNG INKL. 213,80 220,00 6,20 1,11 INKL. 227,00 236,00 9,00 1,11 INKL. 241,00 252,00 11,00 1,71 INKL. 270,00 290,60 20,60 2,30 INKL. 296,00 315,00 19,00 1,86 INKL. 318,00 355,00 37,00 1,61 INKL. 357,80 375,00 17,20 1,60 INKL. 379,00 385,80 6,80 1,30 INKL. 391,00 401,00 10,00 1,01 INKL. 422,00 426,00 4,00 2,32 KDH174 47,00 100,00 53,00 0,79 INKL. 55,00 58,00 3,00 2,49 INKL. 63,00 68,00 5,00 1,25 INKL. 82,00 90,00 8,00 1,33 INKL. 92,75 97,10 4,35 1,19 UND 107,10 152,00 44,90 1,18 INKL. 107,10 113,00 5,90 1,24 INKL. 118,00 125,95 7,95 2,50 INKL. 133,00 152,00 19,00 1,16 KDH179 1,50 164,00 162,50 0,63 INKL. 32,00 35,00 3,00 1,37 INKL. 41,00 54,85 13,85 1,54 INKL. 65,00 77,00 12,00 1,09 INKL. 132,00 150,00 18,00 1,13 KDH180 1,60 14,00 12,40 2,20 2,60 - 3,15 m = 42,1g/t UND 21,00 43,00 22,00 0,90 INKL. 24,00 28,00 4,00 1,62 INKL. 32,00 36,00 4,00 1,47 UND 71,00 90,00 19,00 0,85 INKL. 72,00 75,00 3,00 1,70 UND 112,00 251,00 139,00 0,87 INKL. 134,00 138,00 4,00 0,96 INKL. 142,85 147,00 4,15 2,02 INKL. 152,00 163,85 11,85 1,26 INKL. 175,00 185,00 10,00 2,00 INKL. 204,00 232,00 28,00 1,16 UND 265,00 268,00 3,00 1,52 KDH183 2,50 32,00 29,50 1,05 INKL. 18,00 21,00 3,00 2,41 INKL. 27,35 32,00 4,65 2,14 UND 109,00 117,95 8,95 117,0 - 117,95 m: 3,88 31,35g/t UND 125,40 156,00 30,60 1,63 INKL. 125,40 136,60 11,20 1,73 INKL. 140,00 151,00 11,00 2,45 UND 198,00 238,25 40,25 0,89 225,0 - 226,0: 15,25g/t KRD185 50,00 74,00 24,00 0,50 UND 106,30 112,00 5,70 1,48 UND 135,00 194,00 59,00 0,97 INKL. 138,00 147,00 9,00 1,23 INKL. 152,00 159,00 7,00 2,26 INKL. 162,00 165,00 3,00 2,74 INKL. 173,20 180,00 6,80 1,25 UND 212,90 255,00 42,10 0,77 INKL. 212,90 223,00 10,10 1,00 UND 303,30 351,00 47,70 1,03 INKL. 303,30 308,00 4,70 1,48 INKL. 314,00 333,00 19,00 1,73 KDH187 3,20 71,00 67,80 0,71 INKL. 47,50 58,00 10,50 1,99 UND 97,00 113,00 16,00 1,09 INKL. 97,00 101,00 4,00 1,64 INKL. 104,00 108,00 4,00 1,76 UND 120,40 433,15 312,75 ENDETE IN DER 0,87 MINERALISIERUNG INKL. 121,00 128,00 7,00 1,38 INKL. 134,00 139,00 5,00 1,12 INKL. 147,00 153,00 6,00 1,17 INKL. 171,00 181,00 10,00 1,35 INKL. 198,00 205,00 7,00 1,30 INKL. 245,80 264,00 18,20 1,60 INKL. 285,00 288,00 3,00 1,04 INKL. 315,00 330,00 15,00 1,68 INKL. 334,00 343,00 9,00 1,40 INKL. 352,00 361,00 9,00 1,60 INKL. 364,00 377,00 13,00 1,29 INKL. 397,00 406,00 9,00 1,63 INKL. 412,00 431,00 19,00 1,74 419,0 - 420,0: 13,2g/t 5450N KDH175 141,00 190,00 49,00 0,67 INKL. 166,00 175,00 9,00 1,02 KDH177 11,00 24,50 13,50 0,61 UND 38,00 45,50 7,50 1,11 INKL. 38,00 43,00 5,00 1,37 UND 99,00 111,00 12,00 0,54 INKL. 100,00 103,00 3,00 1,30 UND 121,00 197,85 76,85 0,67 INKL. 164,00 168,00 4,00 1,14 INKL. 193,00 197,85 4,85 2,37 KDH181 13,00 35,00 22,00 0,96 INKL. 13,00 25,00 12,00 1,44 UND 49,00 92,04 7,00 1,41 UND 121,00 206,00 85,00 0,67 INKL. 139,00 144,95 5,95 1,08 INKL. 161,00 164,00 3,00 1,52 INKL. 167,00 176,00 9,00 1,13 INKL. 196,00 206,00 10,00 1,25 UND 228,00 263,00 35,00 0,76 INKL. 248,00 263,00 15,00 1,09 UND 274,00 292,00 18,00 0,51 UND 311,00 519,00 208,00 1,64 INKL. 313,00 318,00 5,00 1,10 INKL. 321,00 328,00 7,00 1,19 INKL. 334,00 389,00 55,00 1,55 INKL. 392,00 411,00 19,00 1,78 INKL. 414,00 422,00 8,00 1,23 INKL. 446,0 - 447,0 m: 36,7gt/t; 456,0 - 457,0 m: 13,25g/t; 463,0 - 464,0 m: 426,00 481,70 55,70 2,79 18,45g/t INKL. 496,60 501,00 4,40 1,14 INKL. 508,00 513,00 5,00 510,0 - 511,1 m: 3,19 11,15g/t

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1) Intervalle sind Kernlängen. Die tatsächliche Breite ist zurzeit nicht bekannt.

2) Die Durchteufungen weisen einen Durchschnitt von 0,3 g/t Gold auf mit einer maximalen inneren Verdünnung (MID) von 5 m für die Mineralisierungshülle mit dem geringeren Mineralisierungsgrad auf. Davon ausgenommen sind die Bohrlöcher KDH179, KDH183 und KRD185, wo diese sich auf 6 m, und KDH187, wo sie sich auf 6,5 m erweitert.

3) Um die Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt hervorzuheben, wurde ein Durchschnittsgehalt von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren Verdünnung von 2 m verwendet. Es wurde kein "Top Cut" eingesetzt.

4) Die in der Tabelle gelisteten Durchteufungen stellen Abschnitte von mindestens 3 m mit mehr als 1g/t Au und/oder Abschnitte von mindestens 10 m mit mehr als 0,5g/t Au dar.

5) Die Durchteufungen stellen Abschnitte dar, die mit Rückwärtsbohrung oder (Reverse Circulation, RC) und/oder Kernbohrung gebohrt worden sind (siehe Tabelle 2).

6) Die Anteile der Bohrlöcher mit Rückwärtsbohrung wurden in Abständen von 1 m gesammelt. Trockenproben wurden dabei einem "Rifle Split" unterzogen, um dem Labor 2 kg-Proben übermitteln zu können. Nassproben wurden vor Ort getrocknet und dann auf dieselbe Art und Weise einem "Rifle Split" unterzogen. Der gekernte Anteil der Bohrung wurde in 1 m-Intervallen getestet und mithilfe einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kernstücks wird jeweils im Kernlager auf dem Gelände aufbewahrt, während die andere Hälfte ins Labor gesandt wurde.

7) Die Proben wurden der ALS Chemex in Ouagadougou zugeschickt, um bei einer 50g-Charge Standardvorbereitungen, gefolgt von Feuerschmelzverfahren vornehmen zu können.

8) Zertifizierte Standards wurden bei jeder 15. Probe eingesetzt, Feldduplikate (zu den RC-Anteilen) bei etwa jeder 20. und Leerproben bei etwa jeder 30. Probe. Die Leerproben, zertifizierten Standard-und Duplikatprüfungen bestätigen, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier angeführten Durchteufungen verwendet worden sind, die strengen Qualitätssicherungstests von Volta bestanden haben.

TABELLE 2: Koordinaten und Ausrichtung von Bohrlochkrägen in den Abschnitten 5425N und 5450N

Loch Recht ABSCHNITT -ID -swert Hochwert Erhebung Tiefe Dip Azimut RC DD (m) (m) (Grad) (Grad) (m) (m) 5425N KDH169 739262 1289603 271 490,40 -60 135 - 490,40 KDH170 739297 1289568 270 430,20 -60 135 - 430,20 KDH174 739404 1289464 268 205,60 -55 135 - 205,60 KDH179 739440 1289429 267 166,50 -55 135 - 166,50 KDH180 739369 1289498 269 270,95 -60 135 - 270,95 KDH183 739441 1289430 267 242,12 -58 315 - 242,12 KRD185 739333 1289533 269 357,25 -60 135 33,00 324,25 KDH187 739511 1289358 265 433,15 -60 315 - 433,15 5450N KDH175 739245 1289659 272 202,00 -55 135 - 202,00 KDH177 739384 1289516 269 200,55 -55 315 - 200,55 KDH181 739562 1289340 264 525,80 -60 315 - 525,80

Für das Kiaka-Goldprojekt ist Guy Franceschi, Vice President Exploration bei Volta, die "Qualified Person" im Sinne der kanadischen Klassifizierungsnorm "National Instrument 43-101". Guy Franceschi ist Mitglied der European Federation of Geologists und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Volta ist ein Unternehmen für Mineralerzerkundungen, das sich schwerpunktmässig darauf konzentriert, eine führende Position bei der Entdeckung, beim Erwerb und bei der Exploration von Goldvorkommen in Westafrika einzunehmen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck bei seinem in Burkina Faso betriebenen Musterprojekt "Kiaka Gold" auf eine Erschliessungsentscheidung hin.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung beinhaltet "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zu zukunftsgerichteten Aussagen zählen, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, Aussagen zum künftigen Preis von Gold und anderen Mineralien und Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, Kapitalaufwendungen, Kosten und Zeitplanung der Ressourcen, Kosten und Zeitaufwand für die Erschliessung neuer Abbaustätten, der Erfolg von Explorationsaktivitäten, ausreichende Zeitvorgaben, Schwankungen des Devisenkurses, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Behördenzulassungen für den Bergbaubetrieb, Umweltrisiken, unvorhergesehene Ausgaben für die Gewinnung, Eigentumsstreitigkeiten oder Forderungen sowie Beschränkungen beim Versicherungsschutz. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. "plant", "erwartet oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt, ""antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Begriffe und Wendungen. Dies gilt auch, wenn angegeben wird, dass bestimmte Massnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "könnten", "würden", "möglicherweise erreicht werden" bzw. "ergriffen werden", "erfolgen" oder "erlangt werden".

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Ergebnisse von Volta erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies gilt unter anderem für Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationstätigkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder künftiger Gewinnungsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus Wirtschaftsbewertungen; Änderungen bei den Projektparametern im Rahmen der Weiterentwicklung von Plänen; künftige Preise von Gold und anderen Mineralien und Metallen; mögliche Abweichungen bei Erzreserven, -graden oder -ertragsraten; Störungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung oder mit Verfahren, aufgrund derer die geplanten Vorgehensweisen geändert werden müssen; Unfällen, Arbeitsstreitigkeiten und anderen Risiken, von denen die Bergbaubranche betroffen ist; sowie Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- oder Bauaktivitäten. Obwohl die Unternehmensleitung und die leitenden Angestellten von Volta der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben werden, auf begründeten Annahmen beruhen, und obwohl sie versucht haben, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie vorhergesehen, eingeschätzt oder beabsichtigt, ausfallen. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartige Erklärungen tatsächlich zutreffen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in derartigen Erklärungen vorausgesehen wurden. Dementsprechend sollten die Leser den zukunftsgerichteten Erklärungen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Volta Resources ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Erklärungen zu aktualisieren, die hierin als Verweis aufgenommen sind, es sei denn, dies erfolgt aufgrund geltender Wertpapiergesetze.

