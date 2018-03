Colorcon erweitert sein Nutraficient-Produktportfolio um hochproduktive Formulierungen auf PVA-Basis zum Überziehen von Nahrungsergänzungsmitteln

Harleysville, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Colorcon, Inc., kündigte heute die Erweiterung seiner Nutraficient(R)- Produktlinie für den Nahrungsergänzungsmittelüberzug an. Es handelt sich dabei um hochproduktive Systeme auf PVA-Basis, die speziell für innerhalb der EU vertriebene Nahrungsergänzungsmittel entwickelt wurden.

Die Richtlinie der Europäischen Kommission (2010/69/EU), die in Grossbritannien bereits verabschiedet wurde, erlaubt den Einsatz von existierenden Zusatzstoffen in bestimmten Nahrungsmittelergänzungsprodukten. Die nun zur Verwendung zugelassenen Zusatzstoffe schliessen Polyvinylalkohol (PVA) und sechs Abstufungen von Polyethylenglykol (PEG) ein. Die Europäische Kommission befand, dass die Verwendung von PVA oder PEG für das Überziehen von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Kapseln oder Tabletten kein Sicherheitsproblem darstellt. Die Richtlinie wird von allen Mitgliedsstaaten bis zum 31. März 2011 umgesetzt werden.

"Colorcon ist erfreut über die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission," stellte Kamlesh Oza, General Manager für Überzugsmaterialien fest. "Unsere neuen hochproduktiven Überzugsmaterialien auf PVA-Basis bieten den Nahrungsergänzungsmittelherstellern, die den Wert ihrer Produkte steigern möchten, viele Nutzungsmöglichkeiten. Kunden erreichen eine signifikante Produktivitätseffizienz, wenn sie diese neuen Materialien benützen, die aufgrund von höherer Stabilität und geringerer Viskosität kürzere Überziehungsszeiten zur Folge haben. Andere wichtige Vorteile von Systemen auf PVA-Basis liegen in den verbesserten Feuchtigkeits- und Sauerstoffsperreeigenschaften, sowie in der erhöhten Haftung und dem hochglänzenden Ergebnis. Eine umfangreiche Farbpalette, unter Verwendung von nicht-synthetischen Pigmenten, ermöglicht viele Brandingmöglichkeiten und steigert die Attraktivität für den Kunden."

Colorcon ist ein Weltführer in Entwicklung, Angebot und Support von fertig formulierten Produkten für die Pharma- und Ernährungsindustrie. Die Geschäftsschwerpunkte umfassen den Filmüberzug, Technologien zur modifizierten Freisetzung, funktionelle Trägerstoffe und Leistungen im Tablettendesign. Colorcon verfügt weltweit über 18 technische Servicelaboratorien und beschäftigt über 1200 Mitarbeiter, die sich ausschliesslich ihren Kunden widmen.

