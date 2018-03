"Kleine Zeitung" Kommentar: "Die Währungshüter schlagen Inflationsalarm" (Von Manfred Neuper)

Ausgabe vom 24.2.2011

Graz (OTS) - Ich wäre nicht überrascht, wenn wir die Sprachregelung zur Inflation etwas ändern müssten", sagte dieser Tage Yves Mersch, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB). Was zunächst einmal mehr verschwurbelt denn spektakulär oder gar bedrohlich klingt, ist im Reich der Notenbanken ein in jeder Hinsicht ernst zu nehmendes Warnsignal. Denn eine "geänderte Sprachregelung" im Zusammenhang mit der Preisstabilität heißt, dass die stetig wiedergekäute Alles-in-Butter-Sprachformel aufgeweicht wird, sprich, die Inflation wird in nächster Zeit zu einem bestimmenden Thema.

Man muss deshalb nicht in Panik verfallen. Und doch kommen herausfordernde Zeiten auf die Währungshüter zu. Warum? Die Zinsschraube als wichtigste Steuerungseinheit der Währungshüter ist eingerostet. Als die Finanzkrise in eine schwere Wirtschaftskrise gemündet ist, haben die Notenbanken die Leitzinsen auf historische Tiefstwerte gesenkt. Und zugleich die Geldmenge stark ausgeweitet. Der Wirtschaftsmotor sollte mit billigem Geld, also geborgtem Schmierstoff, wieder in Gang gebracht werden. Das ist zum Teil gelungen. Aber eben nur zum Teil. Während sich die Wachstumsraten in Deutschland, aber auch in Österreich, wieder sehen lassen können, stehen andere Länder vor einem Scherbenhaufen. Kein Wachstum, dafür explodierende Staatsschulden, die extreme Sparpakete notwendig gemacht haben, die ihrerseits die zarten konjunkturellen Pflänzchen zu Schuldenberg-Schattengewächsen zusammenstutzen.

Wäre die Entwicklung in unseren Breiten der Maßstab, die Leitzinsen müssten sofort aus dem Tiefparterre gehievt werden. Gleichzeitig würden die hoch verschuldeten Krisenländer dadurch noch höhere Zinsen für ihren Schuldendienst zahlen. In Zeiten des Eurorettungsschirms ist das wiederum kein Binnenproblem.

Von der Finanzkrise in die Wirtschaftskrise, von der Wirtschaftskrise in die Schuldenkrise, von der Schuldenkrise in die Teuerungskrise? Das Problem dabei: Hier wird nicht eine Krise durch die andere abgelöst, sondern eine Krise durch die andere überlagert. Die Finanzkrise ist strukturell keineswegs bereinigt. Die Wirtschaftskrise verlief bzw. verläuft höchst unterschiedlich. Die Schuldenkrise ist ob ihrer Dimensionen ein "Langfristprojekt" mit ungewissem Ausgang. Das Dilemma der EZB: Wie sie es auch macht, sie macht es aus irgendeinem Blickwinkel verkehrt. Die erste Leitzinserhöhung seit Jahren wird schädlich sein. Und trotzdem dringend notwendig.****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at