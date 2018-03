Janam weitet mit Ingram Micro Vertrieb in Europa aus

Woodbury, New York (ots/PRNewswire) - Janam Technologies LLC, ein führender Anbieter robuster mobiler Computer, die das Scannen von Strichcodes sowie mobile Kommunikation ermöglichen, gab heute seine Partnerschaft mit dem weltweit grössten Vertriebsunternehmen für Informationstechnologie, Ingram Micro, bekannt. Im Rahmen dieses Partnerschaftsvertrags vertreibt Ingram Micro EMEA das gesamte Janam-Angebot an robusten mobilen Computern, Zubehör und Dienstleistungen in ganz Europa.

"In Europa steigt die Nachfrage nach Janam-Produkten derzeit in einem rasantem Tempo", erklärte Dwight Ogletree, der Verkaufsdirektor von Janam. "Ingram Micro EMEA ist mit seiner Marktbreite in der Lage, das umfassende Partnernetz von Janam zu unterstützen, und verfügt über die nötigen Branchenkenntnisse, um für eine stärkere Anerkennung des Nutzens und der Qualität der Janam-Produkte zu sorgen. Wir sind stolz darauf, dass Ingram Micro EMEA sich nun in die Reihe unserer ausgezeichneten Vertriebspartnern einfügt, und freuen uns schon darauf, seinen Kunden solide Computerprodukte für den mobilen Einsatz anzubieten, die durch die richtigen Funktionen und den richtigen Preis überzeugen."

"Wir sind beeindruckt von dem Interesse an Janam-Produkten, das wir bereits jetzt feststellen konnten", so Ernesto Schmutter, Senior Director des Geschäftsbereichs Datenerfasung und Verkaufsstellen (DC/POS) bei Ingram Micro EMEA. "Wir freuen uns, unseren europäischen Geschäftspartnern nun auch die nutzenorientierten mobilen Lösungen von Janam anbieten zu können. Es ist uns eine Freude, mit Janam zusammenzuarbeiten und die Präsenz des Unternehmens im gesamten EMEA-Raum zu erweitern."

Ingram Micro EMEA vertreibt ab sofort den XG100, Janams robusten pistolenförmigen mobilen Computer, die XM-Serie, die Janam-Produktlinie aus Microsoft-Windows-basierten Handheldcomputern im PDA-Stil sowie die Palm-OS-basierte Janam-XP-Serie.

Informationen zu Janam

Janam Technologies LLC bietet robuste Handheld-Computer für mobile Arbeiter. Auf der Grundlage eingehender Branchenkenntnisse und hochentwickelter Technologie bietet Janam Produkte und Zubehör an, die die Produktivität steigern, Kosten senken und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Mit Schwerpunkt auf zweckgerichteten mobilen Computern, die das Scannen von Strichcodes sowie mobile Kommunikation ermöglichen, richtet Janam seine Produkte auf die Nutzung erfolgsentscheidender Anwendungen für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Fertigung und Logistik aus. Weitere Informationen auf http://www.janam.com.

Informationen zu Ingram Micro Inc.

Als wichtiges Glied der technologischen Wertschöpfungskette schafft Ingram Micro durch einzigartige Marketingprogramme, ausgelagerte Logistikdienste, technischen Support, Finanzdienstleistungen, Produktaggregation und Produktvertrieb Verkaufs- und Gewinnchancen für Hersteller und Fachhändler. Das Unternehmen ist in über 150 Ländern vertreten und der einzige global agierende breit angelegte IT-Grosshändler, der in Asien tätig ist. Besuchen Sie http://www.ingrammicro-dcpos.eu/

Die erwähnten Produkte oder Dienstleistungen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Bernadette Olsen, +1-516-677-9500, DW: 104,bernadette.olsen @ janam.com