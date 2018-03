via donau bedauert Verzögerung des Pilotprojektes

Dialogprozess mit Beteiligten wird weitergeführt

Wien (OTS) - Das Pilotprojekt Bad Deutsch-Altenburg ist das letzte von insgesamt 6 Pilotvorhaben. Erstmals sollten Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige Stabilisierung der Flusssohle getestet werden. Die Entscheidung des Landes NÖ kam für via donau überraschend, da aktuell ein intensiver Dialog mit NGOs, Schifffahrt und Projektbeteiligten zur Ausgestaltung des Projektes geführt wird. Eine zeitliche Verzögerung der Problemlösungen in diesem Bereich würde via donau sehr bedauern.

Bereits seit Projektbeginn wurden Gespräche mit allen beteiligten Gruppen geführt. Diese wurden im letzten Jahr deutlich intensiviert. Die verantwortungsvolle Einbindung der unterschiedlichen Interessen und die laufende Einarbeitung der gewonnenen Ergebnisse in das Projekt erfordern eine erhöhte Flexibilität aller Projektbeteiligten. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass bereits rechtskräftig vorliegende Bescheide des Landes NÖ für einzelne Projektbestandteile adaptiert bzw. verlängert werden müssen. Hierzu wird via donau mit den zuständigen Behörden in Verbindung treten.

Die flussbaulichen Maßnahmen der via donau gelten international als Vorzeigeprojekte im Zusammenhang mit der Einbindung verschiedenster Interessen in die Projektplanung. Bereits vor der Erstellung der generellen Planung fanden Moderationsworkshops mit wichtigen Stakeholdern und NGOs statt. Darüber hinaus wurden bei zahlreichen Informations- und Diskussionsveranstaltungen an Universitäten und in den Anrainergemeinden die Projektziele und -maßnahmen diskutiert. Auch der Dialog mit der Wirtschaftskammer Österreich wurde laufend geführt. Dem kürzlich geäußerten Informationsbedürfnis des Fachverbandes Schifffahrt wird weiterhin nachgekommen, damit der Fachverband seine Interessen klar definieren sowie sich von den Vorteilen, die die geplanten Maßnahmen für die Schifffahrt bieten, nochmals überzeugen kann.

Beim Runden Tisch am 26. Jänner 2011 wurde in Abstimmung mit Donau-ExpertInnen festgelegt, dass die Ergebnisse aus den Donauprojekten im Sinne eines adaptiven Vorgehens in neue Projekte einfließen werden. Alle neuen Erkenntnisse stehen unter einem wissenschaftlichen Monitoring und fließen beständig in die flussbaulichen Maßnahmen an der Donau ein. Mehr als 140 WissenschaftlerInnen der Universität für Bodenkultur Wien, der Universität Wien, des WasserClusters Lunz und der Technischen Universität Wien haben sich in einer gemeinsamen Petition für die Lösung der Problembereiche mittels wasserbaulicher Maßnahmen ausgesprochen. Der Erprobung der sogenannten Granulometrischen Sohlverbesserung unterstützen zudem der Nationalpark Donau-Auen, die Donauschutzkommission, die Fischerei sowie andere NGOs.

