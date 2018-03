Rassismusvorfall in Taxi: Frauenberger fordert Konsequenzen

Wien (OTS) - Wien (OTS) Empört zeigte sich die Wiener Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger über den rassistischen Vorfall in einem Wiener Taxi. Ein Wiener Taxilenker hatte die dunkelhäutige Sopranistin Angel Blue mit der Aussage "I dont drive black women" aus dem Wagen geworfen. Frauenberger: "So etwas darf nicht durchgehen, das muss geahndet werden. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind nicht zu tolerieren. Sie haben in unserer Stadt keinen Platz!"

Frauenberger forderte Die Wiener Taxi-Innung auf, den Fahrer so rasch wie möglich ausfindig zu machen und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. (schluss) gph

