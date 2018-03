FPÖ: Graf: Neue Studieneingangsphase ist K.o.-Treffer für Studenten

Die letzten geburtenstarken Jahrgänge werden zu Opfern der schwarz-roten Uni-Politik

Wien (OTS) - Der freiheitliche Wissenschaftssprecher und Obmann

des Wissenschaftsausschusses, NAbg. Martin Graf, bezeichnet die heute im Ausschuss behandelte neue Studieneingangsphase als einen K.o.-Treffer für die Studenten. "Das ist die Fortsetzung der konsequenten Bildungsverhinderungspolitik, die sich Wissenschaftsministerin Karl an den Unis auf ihre Fahnen geschrieben hat. Jede einzelne Maßnahme, die sie seit Monaten in die Diskussion einbringt, führt nur dazu, die Studenten weiter unter Druck zu setzen, von den Unis zu drängen und im schlechtesten Fall auch noch finanziell zu schröpfen", so Graf, der vor allem kritisiert, dass viele Prüfungen in den Studieneingangsphasen nur einmal wiederholt werden dürfen.

Auch die nun beschlossene verpflichtende Studienberatung sei reine Augenauswischerei. "Wenn insgesamt für die Beratung nicht mehr Geld zur Verfügung steht, aber nun alle dorthin sollen, kann das insgesamt nur zu einer Verschlechterung der Beratungsqualität führen", so Graf. Die FPÖ schlage vor, die Beratung intensiv bereits in den Oberstufen durchzuführen und den Schülern dort auch schon die Gelegenheit zu einer fachlichen Orientierung auf eine Wunsch-Studienrichtung zu geben. "Wer hier gut vorbereitet ist, hat Pluspunkte fürs Studium. Wer sich nach der Matura doch anders orientieren will, bekommt eine zweite Chance und kann ähnlich wie beim Latinum den fachspezifischen Lehrstoff aus der Oberstufe nachholen", erläutert Graf das Modell. Weiters ortet Graf eine formalgesetzliche Delegation infolge der Verordnungsermächtigung an die Ministerin, die Beratung entsprechend auszugestalten: "Dies ist erneut ein schludriger Umgang mit dem Stufenbau der Gesetze, die es der FPÖ unmöglich macht, diesem Gesetz zuzustimmen. Wir wollen und können nicht die Katze im Sack kaufen und sind auch nicht mehr bereit der Ministerin den nächsten Blankoscheck für eine falsch laufende Bildungspolitik auszustellen", hält Graf fest.

Der FPÖ-Wissenschaftssprecher weist zudem auf den signifikanten Rückgang bei den Geburtenjahrgängen hin, die in den nächsten Jahren an die Universitäten kommen. "Wir werden dadurch bei Studienanfängern einen Einbruch um rund 25 Prozent verzeichnen. Es kann doch nicht so schwer sein, den paar noch stärkeren Jahrgängen Chancengleichheit zu bieten und sie nicht überall hinausprüfen zu wollen", appelliert Graf an die Wissenschaftsministerin. Die studienplatzbezogene Finanzierung sei ein geeignetes Mittel, die Unis je nach Hörerzahl mit finanziellen Mitteln auszustatten: "Aber die muss jetzt kommen, weil 2014 kommt sie zu spät."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at