BZÖ-Widmann: Karl ist planlos und desinteressiert

Regierung beschließt Knock- Out für Studenten

Wien (OTS) - Die von der Regierung durch den

Wissenschaftsausschuss durchgepeitschte Novelle zum Universitätsgesetz ist peinlich, geht an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbei und ist ein Knock-Out-Schlag für die Studenten", kritisiert BZÖ-Wissenschaftssprecher Abg. Mag. Rainer Widmann. "Nach dem Motto: Denn sie wissen nicht, was sie tun, wurde von Rot und Schwarz eine Knock-Out Prüfung und die verpflichtende Studienberatung beschlossen. Wie das funktionieren soll und wie man dem Studententsunami aus Deutschland Herr werden will - dazu haben die Regierungsparteien keine Ideen", so Widmann.

Noch vor zwei Monaten hatte Wissenschaftsministerin Karl zugegeben, dass der Zuzug der deutschen Studierenden die Kapazität unserer Universitäten bei weitem sprengen würde und dass hier akuter Handlungsbedarf bestehe; Ideen, um dieses Problem, zu lösen, hat Karl aber nicht. Aber der BZÖ-Antrag betreffend Maßnahmen zur Angleichung der Zahl ausländischer Studierender an österreichischen Universitäten an den OECD-Durchschnitt wurde gleich vertagt", ärgert sich Widmann.

Als "Unsinn" bezeichnet der BZÖ-Wissenschaftssprecher, dass zwar eine Studienberatung schon im kommenden Wintersemester vorgeschrieben wird, es aber völlig ungeklärt ist, wer zu dieser Beratertätigkeit berufen ist. "Eine derart planlose und desinteressierte Ministerin brauchen wir wohl ausgerechnet im Jahr der Bildung definitiv nicht!", erklärt Widmann, der auch im Zusammenhang mit dem Hochschuldialog abschließend meinte, dass sich die wichtigen Akteure, wie die ÖH aus diesem Dialog ausgeklinkt haben. "Die ganze Übung hat 250.000 Euro gekostet. Am Ende werden wir ein nutzloses Papier in der Hand halten. Die ganze Debatte ist am Parlament vorbeigeführt worden, hat viel Geld verschlungen und im Endeffekt nichts gebracht", so Widmanns Resümee.

