Leichtfried zu Schneeberger: An U-Ausschuss führt kein Weg vorbei

Aufklärung über politische Verantwortung und Einflussnahmen ist das Mindeste

St. Pölten, (OTS/SPI) - In Reaktion auf die heutige Ankündigung von VP-Klubobmann Schneeberger dem SP-Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in Sachen Flughafenterminal Skylink die Unterstützung zu versagen, stellt der Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, LAbg. Mag. Günther Leichtfried, die Frage, welche Ausflucht nun als nächstes folgen werde? "Die ÖVP zeichnet sich einmal mehr durch Blockieren und Verhindern aus! War es vor einigen Monaten noch das Argument, dass zuerst die Prüfergebnisse des Bundesrechnungshofes am Tisch liegen müssten, verschanzt sich diesmal die ÖVP Niederösterreich hinter der Justiz. Die SPÖ Niederösterreich verlangt weiterhin die lückenlose Aufklärung sowie die Prüfung der politischen Verantwortung, Einflussnahmen bzw. Eingriffe im Fall Skylink, und zwar jetzt und nicht irgendwann. An einem Untersuchungsausschuss führt kein Weg vorbei", so Klubobmann Leichtfried.

(Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

SPÖNÖ-Landtagsklub

Mag. Anton Heinzl

Pressereferent

Tel.: Tel: 02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at

www.landtagsklub.noe.spoe.at