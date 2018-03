Ab 28. Februar auf TW1: "Die Revolution des Michail Gorbatschow"

Anlässlich des 80. Geburtstags von Michail Gorbatschow zeigt TW1 die fünfteilige Dokumentationsreihe über die Schicksalsjahre des ehemaligen sowjetischen Präsidenten

Wien (OTS) - Er war der letzte und einzige Präsident der Sowjetunion und mit seiner Reformpolitik leitete er das Ende des Kalten Krieges ein. Ein Mann, der seine fast unumschränkte Macht über den gesamten Ostblock aufgab, um der Demokratie den Weg zu ebnen.

Der Friedensnobelpreisträger Michael Gorbatschow ist eine der herausragendsten zeitgeschichtlichen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, denn er war es, der 1989 den Fall des Eisernen Vorhangs ermöglichte und sich für eine massive und weltweite Abrüstung einsetzte.

Die 5-teilige hochkarätige Dokumentationsreihe zeigt Michail Gorbatschows Aufstieg zur Macht, seinen Kampf mit Boris Jelzin, sowie den Zerfall und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Sowjetimperiums. Brian Lapping und Norma Percy haben für dieses TV-Projekt hunderte Stunden Interviews aufgenommen. Zu Wort kommen unter anderem Gorbatschow-Gegenspieler Jegor Ligatschow, der bereits 1988 während einer Auslandsreise des Generalsekretärs dessen Absetzung vorbereiten wollte, sein ehemaliger Premierminister und Konkurrent Nikolai Ryschkow und zahlreiche Freunde, wie sein ehemaliger Chefberater Alexander Jakowlew und Ex-Außenminister Eduard Schewardnadse. Weiters sein Konkurrent Boris Jelzin sowie andere führende Politiker, Künstler und Publizisten.

Teil 1 "Der Aufstieg zur Macht" am Montag, 28. Februar um 18:30h und 22:45h

Der frühere KGB-Chef und Generalsekretär Juri Andropow hat Michail Gorbatschow 'erfunden'. Gegen den Widerstand der Konservativen setzt er sich schließlich 1985 durch. Gorbatschow räumt auf, etwa in der Moskauer Partei, wo er den Altkommunisten Viktor Grischin durch Boris Jelzin ersetzt. Gorbatschow bringt auch einen neuen bis dahin unbekannten Stil in die Sowjetische Politik.

Teil 2 "Rivale Jelzin" am Dienstag, 1. März, um 19:15h und 23:45h

Boris Jelzin will mehr und er will es schneller als Gorbatschow. Im Oktober 1987 zieht er sich aus dem Politbüro zurück und beginnt gleichzeitig mit öffentlichkeitswirksamen Auftritten seinen wahren Aufstieg. Vor dem Hintergrund der damals jüngsten Ereignisse kommt diesem Teil der Dokumentation besondere Brisanz zu.

Teil 3 "Der Zerfall des Reiches" am Mittwoch, 2. März, um 19:15 und 23:30h

Am Rande des Riesenreichs, vor allem im Baltikum, kann Gorbatschow seine Revolution nicht mehr unter Kontrolle halten. Sein widersprüchliches Auftreten gegenüber den baltischen Staaten schadet ihm im Land und International. Mit den Unabhängigkeitsbestrebungen muss er nach dem missglückten Putsch erst recht fertig werden.

Teil 4 "Das letzte Gefecht" am Donnerstag, 3. März, um 19:15h und 23:45h

Während Gorbatschow im Ausland sensationelle Popularität erreicht, leidet er zu Hause darunter, dass er die wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff bekommt. Die Dokumentation zeigt, wie er vor allem von seinem Ministerpräsident Nikolai Ryschkow boykottiert wird. Interviews mit Jelzin und Schewardnadse dokumentieren Gorbatschows verzweifelte Bemühungen, die Wirtschaft in Schwung zu bringen.

Teil 5 "Der letzte Sieg" am Freitag, 4. März um 22:45h und Samstag, 5. März, um 19:15h

Im letzten Teil dieser BBC-Serie analysieren die Gestalter den wohl letzten Sieg, den Gorbatschow erringen konnte - gemeint ist die Niederschlagung des Putsches im August 1991. Damals unternahmen einige orthodoxe kommunistische Politiker zusammen mit einem Teil des Militärs einen Putschversuch in Moskau, währenddessen Gorbatschow, seine Frau Raissa und die Leibwache drei Tage unter Hausarrest in einer Datscha im Krimgebiet standen.

In seinem damals vorläufig letzten großen Interview als Präsident, deckt Gorbatschow selbst Hintergründe der August Ereignisse auf.

Kurzbiografie Michail Gorbatschow

Michail Gorbatschow wurde am 2. März 1931 in Priwolnoje geboren. Er war von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und von März 1990 bis Dezember 1991 Präsident der Sowjetunion. Durch seine Politik der Glasnost und der Perestroika leitete er das Ende des Kalten Krieges ein. Er erhielt 1990 den Friedensnobelpreis.

Seit dem Ende seiner Präsidentschaft beschäftigt sich Gorbatschow neben der nachsowjetischen Politik u. a. mit Musik. Gemeinsam mit der Schauspielerin Sophia Loren und dem Ex-US-Präsidenten Bill Clinton veröffentlichte er 2004 eine Kinder-CD und erhielt dafür einen Grammy ("Bestes Kinderhörspiel"). Seit dem Tod seiner Frau Raissa Gorbatschowa 1999 lebt er in der Nähe seiner Tochter Irina Wirganskaja in Moskau.

Sendezeiten:

28.2. um 18:30h-19:15h und um 22:45h-23:30h Teil 1 "Der Aufstieg zur Macht"

1.3. um 19:15h-20:00h und 23:45h-00:30h Teil 2 "Rivale Jelzin"

2.3. um 19:15-20.00h und 23:30h-00.15h Teil 3 "Der Zerfall des Reiches"

3.3. um 19:15h-20.00h und 23:45h-00:30h Teil 4 "Das letzte Gefecht"

4.3. um 22:45h-23:30h und 5.3. um 19:15-20:00h h Teil 5 "Der letzte Sieg"

Rückfragen & Kontakt:

TW1/ORF

Linda Bednarik

+43(0)187878 13272

linda.bednarik @ orf.at