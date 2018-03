Vorratsdatenspeicherung: IKT-Wirtschaft hätte am liebsten die Delete-Taste gedrückt gesehen

WKÖ-Pollirer: "Betreiber, die die Daten speichern müssen, haben weder ein Interesse an diesen Daten noch dürfen sie sie verwenden"

Wien (OTS/PWK116) - "Um im Bild und in der Sprache der

betroffenen Branchen zu bleiben: Die rot-weiß-rote IKT-Wirtschaft hätte in Sachen Vorratsdatenspeicherungs-Richtlinie der EU am liebsten die Delete-Taste gedrückt", sagt Hans-Jürgen Pollirer, Obmann der Bundessparte Information und Consulting der WKÖ. Die betroffenen Branchen - IT, Telekommunikation - hätten grundsätzlich eine Nichtumsetzung begrüßt. Die Richtlinie ist unter dem Eindruck der Terroranschläge von Madrid und London entstanden und soll in erster Linie der Bekämpfung des internationalen Terrorismus dienen. Die Richtlinie ist in den EU-Mitgliedsstaaten umstritten und wird gerade einer Überprüfung auf EU-Ebene unterzogen. Vor diesem Hintergrund bedauern wir, dass die Europäische Kommission hinsichtlich der Umsetzung für die Dauer der Überprüfung keinen Aufschub der Umsetzung zugestanden hat.

Mit der Vorratsdatenspeicherung sind Eingriffe in die Grundrechte der Bürger verbunden, weshalb das Vorgehen des zuständigen BMVIT, das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (BIM) mit der Ausarbeitung einer möglichst grundrechtsschonenden Umsetzung unter Mitwirkung der Branche zu beauftragen, als positiv erachtet wird. So wurde beispielsweise die Speicherdauer auf sechs Monate beschränkt, was der Mindestvorgabe der Richtlinie entspricht.

Der wesentlichste zu kritisierende Punkt ist das nun vorgesehene Auskunftsrecht für Zugangsdaten allein auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin, d.h. ohne Richter; dies gilt zudem für Delikte, die mit einem Strafmaß von unter einem Jahr bedroht sind (§ 99 Abs. 5 Z 2 TKG-Entwurf). Es geht hier in der Praxis um jene Fälle, in denen man eine IP-Adresse ermittelt hat, die nun einem Nutzer zugeordnet werden soll - für diese Beauskunftung soll es außerdem keinen Kostenersatz geben. Die Anfrage von Vorratsdaten ist ansonsten grundsätzlich nur bei Delikten möglich, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht sind und erfordert außerdem eine gerichtliche Bewilligung. Die Abweichung von diesem Grundsatz bedeutet einen Rechtsschutzverlust und wird dem erforderlichen Schutzniveau für die Grundrechte der Betroffenen nicht gerecht. Wenn man an dieser Stelle für einzelne Delikte ein geringeres Strafmaß als ein Jahr als erforderlich erachtet, dann hätte man die Delikte aufzählen und den Richtervorbehalt unangetastet lassen können und hätte so einen gewissen Grundrechtsschutz gewährleistet.

Grundsätzlich wird die nun klargestellte Bereitschaft zum Ersatz der Investitions- und der Mitwirkungskosten begrüßt, auch wenn bei den Investitionskosten eine komplette Kostenübernahme angemessen gewesen wäre - der Ministerrat geht von einer Ersatzquote in Höhe von 80% aus. Die Vorratsdatenspeicherung liegt allein im Interesse der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden. Die Betreiber, die die Daten speichern müssen, haben weder ein Interesse an diesen Daten noch dürfen Sie sie verwenden. Anzupassen und zu aktualisieren ist noch die Überwachungskostenverordnung, damit auch für die laufenden Beauskunftungen (Mitwirkungskosten) ein angemessener Kostenersatz erfolgt.

Die Bundessparte Information und Consulting vertritt rund 119.000 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Information und wissensbasierte Dienstleistungen in der Wirtschaftskammer Österreich, darunter IT- und Telekommunikationsunternehmen. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundessparte Information und Consulting

Mag. iur. René Bogendorfer

Tel. 05 90 900 DW 3179

E-Mail: ic @ wko.at