Mit der Post zu neuem Auto

Dank Tochter VW Caddy gewonnen

Wien (OTS) - Knapp 300.000 Österreicherinnen und Österreicher haben an der großen Kundenbefragung der Österreichischen Post AG teilgenommen und ihr dabei ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Rund 200.000 der Teilnehmer nahmen auch am großen Gewinnspiel teil. Jetzt steht der Sieger fest: Harald Schweighart aus Raab (OÖ) konnte den Autoschlüssel für seinen nagelneuen VW Caddy von Post-Vorstandsdirektor DI Walter Hitziger entgegennehmen.

"Meine Tochter hat mich überredet, an der Umfrage und am Gewinnspiel teilzunehmen. Und es hat sich richtig ausgezahlt", freute sich der glückliche Gewinner bei der Übergabe im Wiener Briefzentrum. "Wir freuen uns über die große Zahl von Teilnehmern an der Kundenbefragung und am Gewinnspiel, und natürlich auch über das sehr gute Ergebnis der Kundenstudie. Mehr als 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher setzen großes Vertrauen in die Post, gar 94 Prozent sind mit der Briefzustellung zufrieden", resümierte Hitziger und wünschte dem Sieger viel Spaß mit seinem neuen Flitzer.

