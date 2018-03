FPÖ-Neubauer: Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler - 22.000 Unterstützungserklärungen dem Parlament übergeben

Frage der Identität muss jeder für sich selbst entscheiden dürfen

Wien (OTS) - In der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft für Südtiroler mit deutscher oder ladinischer Muttersprache gehe im Kern um die Frage der Identität, die jeder für sich selbst zu entschieden habe. "Jeder Mensch hat das Recht selbst zu entscheiden, welche Identität er annehmen will", so der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer. Den Süd-Tirolern solle ermöglichen werden, die österreichische Staatsbürgerschaft, welche sie mit der Annexion Süd-Tirols durch Italien unfreiwillig aufgeben mussten, wiederzuerlangen. "Rund 22.000 Bürger fordern mit ihrer Unterschrift nun das Parlament in Wien auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Süd-Tiroler die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten."

"Im Rahmen einer Zeremonie konnten heute die gesammelten 22.000 Unterstützungserklärungen an NAbg. Hermann Gahr überreicht werden", berichtet Neubauer. Anwesend waren dabei die beiden Landtagsabgeordneten der "Süd-Tiroler Freiheit", Eva Klotz und Sven Knoll, sowie alle designierten Mitglieder des Südtirol-Unterausschusses. "Wir hoffen, dass dieses massiv geforderte Anliegen entsprechend im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen behandelt wird. In weiterer Hinsicht empfehlen wir eine Weiterleitung in den außenpolitischen Ausschuss zur weiteren Beratung", so Neubauer.

