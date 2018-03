Versicherungen: AK warnt vor Tücken in Verträgen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - "Komplett-Schutz" oder "All-Inclusive". Produktbezeichnungen wie diese bedeuten noch lange nicht, dass Versicherungen ihren Kunden/-innen jedes Risiko abnehmen. Erst im Ernstfall erkennen Konsumentinnen und Konsumenten oft die Vielzahl von Leistungsausschlüssen in ihrem Vertrag.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch, 2. März 2011, 10 Uhr in der AK Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, wollen wir Sie über das Dauerthema in der AK-Beratung "Versicherungen" informieren.

Unter dem Titel "Versicherungen: AK warnt vor Tücken in Verträgen" stehen Ihnen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiter der AK-Konsumenteninformation, Dr. Georg Rathwallner, zur Verfügung.

www.arbeiterkammer.com





