Sie hat JA gesagt![TM] / Barbie® und Ken® - Das ultimative Traumpaar ist zurück

Dreieich (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Nach sieben Jahren der Trennung geht der rosarote Plastiktraum weiter; Fans weltweit feiern mit den Promi-Puppen den romantischsten Tag des Jahres Dreieich, Valentinstag 2011 - Barbie und Ken gaben heute offiziell bekannt, dass sie endlich wieder ein Paar sind. Das bekannteste Liebes-Duo der Welt hatte sich 2004 überraschend getrennt und damit weltweit für Wirbel gesorgt. Am romantischsten Tag des Jahres hat Barbie nun endlich "ja" gesagt und ist mit ihrem Ken wieder ein Herz und eine Plastik-Seele. Heute präsentieren sich die beiden Sweethearts auch erstmals wieder gemeinsam: Im Kaufhaus Oberpollinger in München zelebrieren die beiden ihre Liebe und teilen ihr Glück mit allen Verliebten der Stadt. Die Liebesgeschichte von Barbie und Ken ist für die Ewigkeit geschrieben: Sie trennten sich unter großem Aufsehen der Öffentlichkeit, schrieben gemeinsam Modegeschichte und genossen eine Liebe, die über fünf Jahrzehnte Bestand hatte. Am Puls der Zeit, fing das zarte Band der Liebe im vergangenen Monat auf Facebook und Twitter wieder an zu wachsen. Ken überraschte immer wieder mit romantischen Nachrichten, die Barbie zeigen sollten, dass - auch wenn sie aus Plastik sind

