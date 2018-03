TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 14. Jänner 2011 von Michael Sprenger "Zwischen Diktatur und Moschee"

Die Revolution in Tunesien und Ägypten verlangt eine Abkehr von unseren alten Bildern im Kopf.

Innsbruck (OTS) - Das Ende des Kalten Krieges hat nun auch Nordafrika und die arabische Welt erreicht. Wir sind Zeitzeugen einer Revolution. Noch es ist völlig ungewiss, ob es in der arabischen Welt tatsächlich zu einem wirklichen Dominoeffekt kommen wird. Zu unterschiedlich sind die betroffenen Länder und Despoten, die wir gerne wie Steine fallen sehen würden. Dies lässt unter anderem einen Vergleich mit der osteuropäischen Revolution des Jahres 1989 nur schwer herstellen.

Doch die arabische Welt wird durch den Aufstand des Volkes in Tunis und Kairo eine andere sein. Dies wird, soll und muss auch die Bilder im Kopf, die hier im Westen existieren, verändern. Die arabische Welt ist mehr als bloß die beiden Pole Diktatur und Moschee. Die Verantwortungsträger in den Vereinigten Staaten und in der EU mögen mit sich selbst hart ins Gericht gehen. Jahrelang machten sie gute Geschäfte mit den von ihnen hofier?ten korrupten Despoten und vertrauten auf eine scheinbare Stabilität. Sie nährten ihr Handeln mit der Angst vor der Islamisierung Nordafrikas. Doch der Sturz von Ben Ali und Hosni Mubarak wurde von einer politisierten jungen Generation initiiert, die nicht auf einen Führer wartete oder auf ein Programm vertraute. Ihr gemeinsamer Nenner war der Hass auf das Regime und ihr Wunsch nach Freiheit. Dieses Grundvertrauen, die Veränderung ihres Lebens und ihrer Welt selbst in die Hand zu nehmen, erzeugte letzten Endes den Aufstand des Volkes.

Insoferne ist tatsächlich von einer Zeitenwende zu sprechen, die sowohl für die arabische Welt als auch für den Westen einen Abschied von der konstruierten Bipolarität in dieser geopolitisch so wichtigen Region bedeutet. Um es mit den Worten Antonio Gramscis zu formulieren. Wir sind Zeitzeugen einer tatsächlichen Krise, in der das Alte stirbt und das Neue aber noch nicht geboren ist.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610