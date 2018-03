Neues Volksblatt "Ressource" von Markus EBERT

Ausgabe vom 14. Februar 2011

Linz (OTS) - Arbeit ist in Österreich ein Leid-Thema. Wenn Radio-Quatschköpfe am Dienstag schon darüber palavern, dass man sich Gott sei Dank mit Riesenschritten dem - natürlich - arbeitsfreien Wochenende nähere, dann spricht das Bände. Und wenn sich von den über 40-Jährigen jeder Vierte in Pension wünscht, dann stellt das der erlebten (erduldeten?) Arbeitsrealität auch kein gutes Zeugnis aus. Es gibt aber auch eine Realität jenseits suggerierter oder gefühlter Leidenswelt. Mittfünfziger, ja auch Endvierziger, werden aus dem Erwerbsleben gedrängt, weil sie zu alt und damit zu teuer sind; parallel dazu entwickelt sich naturgemäß kein nennenswerter Arbeitsmarkt für die Generation 50+; und letztlich ist auch die Kultur altersadäquater Arbeitsplätze noch sehr unterentwickelt. Zwar steht außer Frage, dass über kurz oder lang aus der Not eine Tugend gemacht werden muss: Weil die Jungen weniger werden, müssen die Alten länger im Job bleiben. Wobei es ja noch gar nicht darum geht, über 65 hinaus zu arbeiten, sondern das faktische mit dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Gleichklang zu bringen. Die menschliche Arbeitskraft ist eine wertvolle Ressource. Sie brach liegen zu lassen, kann sich ein Land wie Österreich auf Dauer nicht leisten.

