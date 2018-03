"Kleine Zeitung" Kommentar: "Wie Liebe & Übermut zu Sex & Renitenz wurden" (von Frido Hütter)

Ausgabe vom 14.02.2011

Graz (OTS) - Wenn einstmals sehr öffentliche Menschen sterben,

ist man schnell bereit, vom Ende einer Epoche zu sprechen. Natürlich ist das auch bei Peter Alexander so. Und es ist falsch. Seine Epoche ist schon lange vor ihm gestorben. Früher, als er selbst es bemerkt haben mag.

Die Unterhaltungskultur, für die er stand, war erst einmal ein typisches Nachkriegsphänomen. Als sich der Rauch über den Schlachtfeldern verzogen, und die Tore der Konzentrationslager geöffnet hatten, war das wahre Ausmaß der Katastrophe erst sichtbar geworden. Und der moralische Katzenjammer der kleinen Mitgelaufenen so exorbitant, dass die meisten von ihnen mit angemessener Trauer überfordert waren. Selbst als Nachgeborener kann man sich diese kollektive Paralyse vorstellen.

Es muss wie Baldrian, Balsam und Lachgas gewirkt haben, als diese Filme, diese Schlager daher kamen. Von Liebe, Jazz und Übermut war da die Rede, von Mariandln aus irgendwelchen Landln, von Sorgen, die man sich an den Hut stecken möge. Peter Alexander war der Toni Sailer fürs Gemüt, einer, als der man sich am liebsten im eigenen Spiegel wiedererkannt hätte. Dankbarkeit und Frohsinn schlugen ihm entgegen.

Das Ende kam mit Leuten wie den Rolling Stones. Mit Mick Jaggers obszöner Erotik und Keith Richards Gitarrenwaffe bekam Unterhaltung ein anderes Aroma. Es ging nicht mehr um Tröstung oder Dankbarkeit. Und aus Liebe und Übermut wurden Sex und Renitenz.

Freilich, im Seniorenmedium Fernsehen hob der Höhenflug von Peter Alexander und seinesgleichen damals erst richtig an. Aber die Basis und somit der Nachwuchs an potenzieller Kundschaft schmolzen hinweg.

Als diese Generation sich etwas später, altersbedingt auch vor den Fernsehern landete, waren die Privaten zur Stelle: Mit blanken Busen, Reality-Shows, brachialen Talkrunden etc. lieferten sie den einstigen Rüpeln ein klägliches, aber im Fauteuil wirksames Surrogat der rohen, früheren Reize.

Wer brauchte da noch die Schalmeientöne und Schunkeleien des Staatsfernsehens? Und wen scherte es, dass mit einem wie Peter Alexander auch eine gewisse Eleganz aus den Shows verwich, die seltsamerweise kaum irgendwo eine neue Entsprechung fand?

Mit 79 Prozent hatte die Peter Alexander-Show in Urzeiten die höchste Einschaltquote der Fernsehgeschichte geschafft als diese noch nicht so wichtig war. In den Neunzigern begann das Diktat der Quote, jene von Alexander-Shows sank. Und so sagte er wohl schon damals leise Servus.****

